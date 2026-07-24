باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات کاتا قهرمانی کشور بانوان با شناخت تیم‌ها و نفرات برتر نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در استان قم به پایان رسید.

در این مسابقات که به نام «آقای شهید ایران» برگزار شد، در ناگه نو کاتا بزرگسالان استان همدان با ۳۸۷ امتیاز اول شد، استان مرکزی با ۳۸۱ امتیاز عنوان دوم را به خود اختصاص داد و استان البرز با ۲۹۳ امتیاز سوم شد

در گوشین جوتسو تیم استان یزد با ۵۹۴/۵ امتیاز اول شد و قم با ۵۸۲/۵ امتیاز عنوان دوم را به خود اختصاص داد و استان خوزستان با ۵۰۴ امتیاز سوم شد.

در جونوکاتا بزرگسالان استان تهران با ۴۵۰ امتیاز اول شد، خراسان رضوی با ۴۴۲ امتیاز دوم شد و اصفهان با ۴۲۲/۵ امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در جونو کاتا جوانان استان یزد با ۴۴۵/۵ مقام اول را به خود اختصاص داد و خراسان رضوی با ۴۴۴/۵ امتیاز دوم شد و استان تهران با ۴۰۶/۵ امتیاز عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در جونو کاتا نوجوانان تیم استان یزد با ۴۳۶ امتیاز اول شد. استان زنجان با ۳۹۷/۵ امتیاز عنوان دوم را از آن خود کرد و اصفهان با ۳۹۰ امتیاز سوم شد.

در کاتامه نو کاتا نوجوانان استان اصفهان با ۳۸۶ امتیاز مقام اول را به خود اختصاص داد و استان سمنان با ۳۷۹/۵ امتیاز عنوان دوم را به خود اختصاص داد و استان تهران با ۳۶۹/۵ امتیاز سوم شد.

در رقابت‌های کاتامه نو کاتا رده سنی نوجوانان استان یزد با ۲۶۶/۵ امتیاز عنوان اول را به خود اختصاص داد و اصفهان با ۲۳۸ امتیاز دوم شد و استان زنجان با ۲۳۱/۵ امتیاز سوم شد.

در مسابقات کاتامه نو کاتا بزرگسالان استان مرکزی با ۴۲۷/۵ امتیاز اول شد و استان همدان با ۴۱۹/۵ امتیاز دوم شد و تیم الف استان یزد با ۴۰۹/۵ امتیاز سوم شد.

در رقابت‌های ناگه نو کاتا رده سنی دختران تیم استان یزد با ۲۶۶/۵ امتیاز عنوان اول را به خود اختصاص داد، اصفهان با ۲۳۸ امتیاز دوم شد و استان زنجان با ۲۳۱/۵ امتیاز سوم شد.

در پایان این رقابت‌ها در رده نوجوانان تیم یزد عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. اصفهان دوم شد و استان زنجان به عنوان سوم دست یافت.

در رده جوانان تیم استان یزد عنوان اول را به خود اختصاص داد و استان قم به عنوان دوم رسید و خراسان رضوی به مقام سوم دست یافت.

در رده بزرگسالان تیم همدان عنوان اول را به خود اختصاص داد و تیم های استان مرکزی و یزد عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.