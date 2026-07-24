در پایان دور مقدماتی جام جهانی تیراندازی هانگژو، هانیه رستمیان با ۵۷۹ امتیاز در رده ششم ایستاد و به همراه سه ورزشکار از چین، دو ورزشکار از کره جنوبی و نماینده هند؛ راهی فینال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از جام‌جهانی تیراندازی در هانگژو چین، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر بانوان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی، هانیه رستمیان با ۵۷۹ امتیاز در رده ششم ایستاد و به همراه سه ورزشکار از چین، دو ورزشکار از کره جنوبی و هند راهی فینال شد.

همچنین زینب طوماری با ۵۷۴ امتیاز در رده بیست و ششم و سامیه یاسی با ۵۶۶ امتیاز در رده پنجاه و پنجم ایستادند. جایگاه دو نماینده کشورمان بدون احتساب RPO بیست و دوم و چهل هفتم است.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی برعهده دارند.

جام‌جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.

برچسب ها: هانیه رستمیان ، جام جهانی تیراندازی
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