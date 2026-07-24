تیم هندبال جوانان ایران در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶، برابر بحرین شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا، در چین آغاز شد و تیم هندبال ایران رو در روی بحرین قرار گرفت.

جوانام هندبال ایران که پس از انجام بازی‌هایی دشوار در گروه B این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کره جنوبی، ژاپن، امارات، کویت، قطر و هند، به عنوان یکی از تیم‌های صعود کننده به یک چهارم نهایی قدم به این دیدار گذاشته بودند، در پایان با نتیجه ۳۱-۲۴ بازی را به بحرین، عنوان‌دار پنج دوره مسابقات قهرمانی آسیا در رده جوانان واگذار کردند.

تیم هندبال جوانان پیس از این برابر کویت، قطر و هند به پیروزی رسید و مقابل کره جنوبی و ژاپن شکست خورد.

برچسب ها: هندبال ایران ، هندبال قهرمانی آسیا
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