دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران که در دو جلسه اخیر نهاد ریاست جمهوری برای حل مشکلات برق صنایع حضور داشت: از تصمیمات مهم دولت در خصوص جلوگیری از قطع برق واحدهای صنعتی می گوید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛در میانه تابستان ۱۴۰۵ و در شرایطی که سایه ناترازی انرژی بیش از هر زمان دیگری در قالب قطعی برق بر سر مشترکان صنعتی سنگینی می‌کند، عصر چهارشنبه ۳۱ تیرماه جلسه مهمی در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.

این جلسه در ادامه نشستی تشکیل شد که تنها چند ساعت پس از مراسم روز صنعت با حضور رئیس‌جمهور، وزیران صمت و نیرو، هیئت‌مدیره خانه صمت ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران و نمایندگان چند تشکل اقتصادی دیگر برگزار شده بود؛ نشستی که هدف آن یافتن راهکاری منطقی و مؤثر برای تأمین برق صنایع در عبور از بحران ناترازی انرژی بود.

آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران که به همراه نماینده‌ای از انجمن فولاد در جلسه اخیر حضور داشت، از تصمیمات مهم دولت برای روشن نگه داشتن خطوط تولید واحدهای صنعتی خبر داد.

به گفته وی، در این جلسه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به همراه وزیر صمت و معاونان وی و معاون برق و انرژی وزارت نیرو حضور داشتند. در این نشست مقرر شد زمینه اتصال نیروگاه‌های جدید به شبکه سراسری برق هرچه سریع‌تر فراهم شود و به موازات آن، وزارت صمت نیز در خصوص بازنگری در تقویم و برنامه ساعات کاری تابستانی صنایع اقداماتی انجام دهد.

خالقی درباره وظایف جدید محول‌شده به وزارت صمت توضیح داد: مشخصاً بحث بر آن است که در یک چارچوب منسجم و تعریف شده، تعطیلات تابستانی و عملیات اورهال واحدهای صنعتی بزرگ و انرژی‌بر در دوره پیک مصرف برق انجام شود تا ضمن استمرار تولید و حفظ اشتغال موجود، بخشی از فشار واردشده به شبکه برق سراسری کاهش یابد.

وی افزود: از سوی دیگر قرار است وزارت صمت هماهنگی لازم را با سایر واحدهای صنعتی انجام دهد تا ساعات کاری آن‌ها به صورت موقت به بازه‌هایی خارج از ساعات اوج مصرف منتقل شود. به عنوان مثال زمان فعالیت بخش هایی از صنایع سیمان به ساعت ۲ بامداد تا ۱۰ صبح منتقل شود.

دبیرکل خانه صمت ایران همچنین از برنامه‌ای برای تغییر موقت روزهای تعطیل هفتگی کارگاه‌های صنعتی خبر داد و گفت: با توجه به اجتناب‌ناپذیر بودن قطع برق برخی واحدهای صنعتی، مقرر شد وزارت صمت با هماهنگی وزارت کار و شورای عالی کار، زمینه انتقال موقت ساعات کاریِ از دست‌رفته ناشی از قطعی برق به روز جمعه را بدون در نظر گرفتن مزایای جمعه‌کاری فراهم کند.

وی از تصمیم مهم دیگری درباره جلوگیری از قطع برق شهرک‌های صنعتی نیز خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ابتدای هفته میزان محدودیت برق صنایع از ۲ روز در هفته به یک روز کاهش خواهد یافت و پیش‌بینی می‌شود ظرف مدت ۱۰ تا ۱۲ روز، همین محدودیت یک‌روزه نیز به طور کامل برطرف شود

دبیرکل خانه صمت ایران ادامه داد: در عین حال .مقرر شد راهکار کارشناسی شده ای پیش بینی به وجود آید تا اگر در شهرک‌های صنعتی، مجموع واحدهای تولیدی بتوانند با مدیریت هماهنگ بهره‌وری، مصرف انرژی را تا ۱۵ درصد کاهش دهند، قطعی برق اعمال نشود.

خالقی در خصوص دغدغه دولت درباره سوءاستفاده استخراج‌کنندگان غیرقانونی رمزارز از برق صنایع نیز گفت: مقرر شد ضمن مشخص شدن راه‌های فنی برای شناسایی دقیق متخلفان، علاوه بر همه جرائم و مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، برق مشترکان متخلفی که تا پیش از این شناسایی شده اند به مدت یک هفته قطع شود. مدت این مجازات در خصوص متخلفان جدید ماه خواهد بود و علاوه بر اینها خطر احتمال لغو دائمی و ابطال پروانه بهره برداری صنعتی متخلفان نیز وجود خواهد شد.

وی همچنین در خصوص تاثیر این شرایط بر فعالیت مراکز تجاری گفت: به صورت مشخص قرار است مصرف انرژی مجتمع های تجاری بزرگ در فاصله زمانی ساعت ۱۴ تا ۱۷ هر روز طوری مدیریت شود که مازاد انرژی صرفه جویی شده به بخش صنعت اختصاص یابد.

دبیرکل خانه صمت ایران با بیان اینکه در این جلسه بر همکاری و تعامل بیشتر واحدهای صنعتی با وزارت نیرو و وزارت صمت تأکید شد، افزود: موضوع دیگری که مطرح شد، کمک به فرهنگ‌سازی مصرف بهینه برق در بخش خانگی بود.

وی در پایان با یادآوری اینکه انتظار می رود تصمیمات این جلسه در قالب یک بسته از روز یکشنبه ۴ مرداد ، اجرایی و عملیاتی شوند افزود: مطابق قانون، تأمین برق صنایع نسبت به برق منازل و دیگر مشترکان غیرصنعتی خارج از مناطق جنگی اولویت دارد و از همین رو دولت امیدوار است با همکاری مردم و ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق در منازل، نیازی به قطع موقت و چندساعته برق مشترکان مسکونی در ۶ هفته باقی‌مانده از فصل گرم سال ۱۴۰۵ نباشد.