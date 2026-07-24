سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: « ایران اهمیت ویژه‌ای برای سازمان همکاری شانگهای و ترتیبات بین‌المللی مشابه قائل است.»

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، که به همراه سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، برای شرکت در اجلاس شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده است، صبح جمعه ۲ مرداد در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در این خصوص نوشت: «ما برای شرکت در نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در شهر چولپون‌آتا، قرقیزستان،حضور داریم.»

بقائی تاکید کرد: «ایران اهمیت ویژه‌ای برای سازمان همکاری شانگهای (SCO) و سایر سازوکارهای مشابه چندجانبه قائل است؛ در زمانه‌ای که یکجانبه‌گرایی ستیزه‌جویانه، پیمان‌شکنی و توسل به زور، در حال تضعیف شدید اصول بنیادین حاکمیت قانون، منشور سازمان ملل و نظم حقوقی مبتنی بر منشور است، سازمان همکاری شانگهای و ترتیبات چندجانبه مشابه نیروهای محوری و پیشتاز برای چندجانبه‌گرایی واقعی به شمار می‌روند.»

برچسب ها: سازمان همکاری شانگهای ، ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ نیاید زنده بماند.
نتانیاهو نیاید زنده بماند.
شیطان بزرگ باید از منطقه برود.
غده سرطانی باید از صفحه روزگار محود شود.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
روبیو: ایران آماده توافق نیست و بهای آن را خواهد پرداخت/ دولت ناتوان و عاجز و مسئولان ناتوان و عاجز در برابر تهدیدات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار قاطع‌تر پاسخ دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
فقط مراودات با دلار نباشه مراودات جهان باید از دلار خارج بشه این از کشتن ترامپ بالاتره و ترامپ تا زنده هست باید زجر این موضوع رو بکشه چون خیلی خیلی پول پرسته
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