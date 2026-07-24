رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی ویژه اربعین حسینی در محور‌های منتهی به مرز‌های کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی اسد با اشاره به ممنوعیت تردد موتورسیکلت‌ها اظهار کرد: تردد تمامی موتورسیکلت‌ها از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۷ مردادماه در محورهای بزرگراهی استان کرمانشاه شامل محورهای کنگاور ـ کرمانشاه، کرمانشاه ـ اسلام‌آباد غرب، قصرشیرین ـ کرمانشاه، کامیاران ـ اسلام‌آباد غرب و محور حمیل ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی اسد افزود: این محدودیت شامل موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریت‌های ضروری در مسیر مجاز تردد می‌کنند، نخواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به تمهیدات ترافیکی استان ایلام اظهار کرد: تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی، خودروهای پشتیبانی مواکب و امدادرسانی، از ساعت ۷ صبح روز یکشنبه ۱۱ مردادماه تا ساعت ۷ صبح روز جمعه ۱۶ مردادماه در محورهای ایلام ـ مهران و ایلام ـ حمیل و بالعکس ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین از یک مردادماه تا پایان اجرای طرح در ۱۶ مردادماه، اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت ترافیکی برای تمامی خودروها در مسیرهای منتهی به پایانه مرزی مهران با توجه به شرایط ترافیکی و بنابر صلاحدید مأموران پلیس راه مستقر در محل انجام خواهد شد و اطلاع‌رسانی لازم نیز همزمان صورت می‌گیرد.

سردار کرمی اسد درباره محدودیت‌های ترافیکی استان خوزستان گفت: از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد تمامی کامیون‌ها و تریلرها در محور اهواز ـ خرمشهر و بالعکس ممنوع است.

وی افزود: رانندگان خودروهای سنگین که قصد عزیمت به خرمشهر را دارند، باید از مسیر اهواز ـ آبادان ـ خرمشهر و بالعکس استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی، تردد تمامی کامیون‌ها، تریلرها و اتوبوس‌ها از محور شهر الوان (عبدالخان) ممنوع خواهد بود و محور اهواز ـ سوسنگرد ـ بستان و بالعکس به عنوان مسیر جایگزین تعیین شده است.

وی با اشاره به محدودیت‌های استان لرستان اظهار کرد: از پنجشنبه ۱ مردادماه تا جمعه ۱۶ مردادماه، تردد تانکرهای عراقی از ساعت ۱۹ تا ۵ صبح و در زمان تاریکی هوا در محور اسلام‌آباد غرب ـ پل زال و بالعکس ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی اسد افزود: همچنین تردد تمامی ناوگان مسافری اتوبوس حامل زائران از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه در محور خرم‌آباد ـ پلدختر و بالعکس ممنوع است و رانندگان موظف هستند از آزادراه خرم‌آباد ـ پل زال به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

سردارکرمی اسد با تشریح محدودیت‌های ترافیکی استان کرمانشاه اظهار کرد: در محور حمیل - سرابله (ایلام)، تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی، مواد فاسدشدنی، خودروهای پشتیبانی مواکب و امدادرسانی، از ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه ۱۵ مردادماه ممنوع خواهد بود.

وی افزود: رانندگان خودروهای سنگین در این مدت باید از محور اسلام‌آباد غرب - گواور - گیلانغرب به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در محور اسلام‌آباد غرب - کمربندی سرپل‌ذهاب - قصرشیرین و بالعکس نیز از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و مواد فاسدشدنی، از مسیر کمربندی ریخک ممنوع است.

وی تصریح کرد: مسیر قدیم سرپل‌ذهاب - قصرشیرین (قره‌بلاغ) به عنوان مسیر جایگزین برای این خودروها در نظر گرفته شده است.

سردار کرمی اسد همچنین گفت: کامیون‌های ترانزیتی حامل سوخت نیز از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه اجازه تردد در محور اسلام‌آباد غرب - قصرشیرین را نخواهند داشت و باید از مسیر اسلام‌آباد غرب - گواور - گیلانغرب - قصرشیرین تردد کنند.

وی افزود: کامیون‌هایی که مقصد آن‌ها استان‌های لرستان و خوزستان است نیز باید از مسیر کرمانشاه - هرسین - نورآباد - لرستان استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: تردد خودروهای سواری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری به مقصد قصرشیرین از طریق کمربندی سرپل‌ذهاب انجام خواهد شد.

وی در ادامه به محدودیت‌های ترافیکی استان بوشهر اشاره کرد و گفت: از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها، کامیونت‌ها، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و مواد فاسدشدنی، در محور ساحلی بوشهر - گناوه ممنوع خواهد بود.

سردار کرمی اسد افزود: رانندگان این وسایل نقلیه باید از محور برازجان - گناوه به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیت‌های استان هرمزگان اظهار کرد: از پنجشنبه ۱ مردادماه تا جمعه ۱۶ مردادماه، تردد انواع کشنده‌های حامل گاز و مواد سوختی از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۰۵:۰۰ و در زمان تاریکی هوا در محور خمیر - بندرلنگه - پارسیان ممنوع خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین در همین بازه زمانی، تردد انواع کشنده‌های حامل گاز و مواد سوختی در محور میناب - سیریک - جاسک نیز از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۰۵:۰۰ ممنوع است.

سردار کرمی اسد با اشاره به محدودیت‌های استان کردستان گفت: از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد تمامی تریلرها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و مواد فاسدشدنی، در محور جدید سنندج - مریوان و بالعکس ممنوع خواهد بود.

وی افزود: مسیر مریوان - سروآباد - سنندج به عنوان مسیر جایگزین برای تردد خودروهای مشمول این محدودیت تعیین شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: همچنین از ساعت ۰۷:۰۰ روز پنجشنبه ۱ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه، تردد تمامی وسایل نقلیه سنگین شامل اتوبوس، انواع کامیون و کشنده، به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و مواد فاسدشدنی، در محور سقز - مریوان و بالعکس ممنوع است.

وی خاطرنشان کرد: رانندگان این وسایل نقلیه باید از مسیر سقز - دیواندره - سنندج - مریوان به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

محدودیت تردد خودروهای ترانزیتی

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای ناوگان ترانزیتی گفت: در طول اجرای طرح ترافیکی اربعین، تردد تمامی خودروهای ترانزیتی و کامیون‌های حامل بارهای صادراتی و وارداتی از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۰۵:۰۰ در تمامی محورهای منتهی به مرزهای درگیر طرح اربعین ممنوع خواهد بود.

سردار احمد کرمی اسد تأکید کرد: این محدودیت با هدف جلوگیری از افزایش بار ترافیکی در محورهای منتهی به پایانه‌های مرزی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تردد زائران اربعین حسینی اعمال می‌شود.

ممنوعیت تردد محمولات ترافیکی

وی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های مربوط به حمل بارهای فوق‌سنگین و ترافیکی اظهار کرد: حمل و نقل محمولات ترافیکی که پیش از این نسبت به اخذ پروانه عبور اقدام کرده‌اند نیز از ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه ۱۰ مردادماه تا ساعت ۰۷:۰۰ روز جمعه ۱۶ مردادماه در تمامی راه‌های اصلی برون‌شهری کشور ممنوع خواهد بود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا افزود: در موارد ضروری و بنا بر ضرورت‌های عملیاتی، تردد این محمولات صرفاً در ساعات شب، پس از اخذ مجوز از ستاد پلیس راه راهور فراجا و تحت نظارت پلیس راه استان‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

امکان اعمال محدودیت‌های مقطعی و پیش‌بینی‌نشده

سردار کرمی اسد با بیان اینکه شرایط ترافیکی در ایام اربعین به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود، گفت: در صورت نیاز به اعمال محدودیت‌های پیش‌بینی‌نشده در محورهای تحت پوشش استان‌های مجری طرح، رؤسای پلیس راه استان‌ها با هماهنگی پلیس راه راهور فراجا و با در نظر گرفتن فرصت کافی برای اطلاع‌رسانی عمومی، نسبت به اعمال محدودیت‌های مقطعی و منطقه‌ای اقدام خواهند کرد.

وی افزود: این محدودیت‌ها با هدف کنترل و تنظیم جریان عبور و مرور وسایل نقلیه و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در محورهای منتهی به مرزهای اربعین اجرا می‌شود.

احتمال تشدید محدودیت‌ها در صورت افزایش حجم ترافیک

رئیس پلیس راه راهور فراجا خاطرنشان کرد: در صورتی که حجم ترافیک در محورهای منتهی به مرزهای اربعین افزایش یابد یا شرایط خاصی در مسیرها ایجاد شود، محدودیت تردد برای خودروهای باری حامل مواد سوختی و مواد فاسدشدنی نیز بر اساس تدابیر ابلاغی قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: علاوه بر محدودیت‌های از پیش تعیین‌شده، در صورت افزایش حجم تردد و نبود ظرفیت کافی در محورهای منتهی به مرزهای اربعین، محدودیت‌های روزانه، مقطعی و منطقه‌ای برای انواع وسایل نقلیه اعمال خواهد شد و جزئیات آن از طریق رسانه‌ها و پلیس راه اطلاع‌رسانی می‌شود.

توصیه پلیس به زائران اربعین

سردار احمد کرمی اسد از زائران خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌های کشور، محدودیت‌های ترافیکی و شرایط تردد در محورهای منتهی به مرزها را از طریق مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور با شماره‌های ۱۲۰ و ۸۸۲۵۵۵۵۵ (۱۰ خط) به صورت شبانه‌روزی دریافت کنند.

وی افزود: همچنین آخرین اطلاعات ترافیکی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس راهور به نشانی www.rahvar۱۲۰.ir و سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس هموطنان قرار دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، با برنامه‌ریزی مناسب، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از تخلفات حادثه‌ساز، رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و توجه به هشدارها و توصیه‌های مأموران پلیس، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.

برچسب ها: اربعین حسینی ، محدودیت ترافیکی
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