دولت ترامپ به دنبال دست اندازی به پاداش قهرمانی اسپانیا در جام جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- اسپانیا با یک فوتبال تاکتیکی موفق شد قهرمان جام جهانی ٢٠٢۶ شود، اما حالا طبق گزارش امروز (جمعه) نشریه نیویورکتایمز، دلافوئنته مغز متفکر این قهرمانی مجبور است این پاداش بزرگ را با ترامپ به بهانه مالیات تقسیم کند.
اسپانیا طبق اعلام فیفا به دلیل قهرمانی در جام جهانی ۵٠ میلیون دلار پاداش دریافت میکند.
ترامپ پیشازاین هم در ایام جام جهانی نهایت سوءاستفاده را از میزبانی آمریکا کرده، چون قیمت بلیت مسابقات را تا ١٠ برابر در برخی از بازیها مثل فینال افزایش داده است.
حالا نشریه آمریکایی مینویسد که دولت ترامپ خواهان دریافت ٣٠ درصد از پاداش ۵٠ میلیوندلاری قهرمانی اسپانیاست.
بر اساس گزارش شبکه CNN، دولت آمریکا مدعی است که این پاداش به دلیل قانون مالیاتی که در این کشور وجود دارد شامل مالیاتبردرآمد میشود.
آمریکا پیش از این مالیات به درآمد ورزشکارانی خارجی که در این کشور شاغل هستند را گرفته، اما اینکه از قهرمان جام جهانی مالیات سنگین برای چند بازی بگیرند تاکنون در تاریخ میزبانهای جام جهانی رخ نداده است.
رابرت رائول از شناختهشدهترین کارشناسان مالیاتی ورزش در آمریکا میگوید که هر درآمدی که از فعالیت ورزشی در خاک آمریکا به دست آید، مشمول مالیات آمریکا است و فرقی هم نمیکند.
اما تیم برچت، نماینده جمهوریخواه، این اتفاق را «یک سرقت» توصیف میکند و جاناتان جکسون، نماینده دموکرات، نیز میگوید چنین مالیاتی «پیام بدی» به ورزشکاران و کشورهای شرکتکننده در بزرگترین رویداد فوتبال جهان ارسال نمیکند.
براساس گزارش گاردین، فیفا برای حل این معضل میتواند از قانون معافیت مالیات تیمهای قهرمان استفاده کند یا به میزبان برای پرداخت مالیات از صندوق خود به توافق برسد.
منبع: فارس