مدیرکل دفتر حمل‌و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بر اساس برآوردهای اولیه از پیش‌بینی افزایش پنج درصدی تقاضای زائران برای استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرهای اربعین حسینی سال جاری خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی اله‌یاری در نشست هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی افزود: در دور رفت سفرهای اربعین حسینی، بیشترین زائران از استان‌ های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، قم، خوزستان، کرمان و البرز به مرزهای اربعینی کشور اعزام می‌ شوند و پیش‌فروش بلیت سفرهای بازگشت نیز برای استان‌ های پرتقاضا انجام می‌ شود.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار کرد: با توجه به مشارکت ۶ هزارو ۵۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی در طرح سفرهای اربعین حسینی سال جاری، برنامه‌ریزی برای افزایش سفرهای ناوگان به‌منظور ارائه خدمات‌ بهینه به زائران حسینی در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اختصاص حداکثر ظرفیت فروش بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی زائران در ایام سفرهای اربعین حسینی تصریح کرد: تامین هفت هزارو ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در بازه زمانی پنج روزه اوج سفرهای بازگشت برای جابه‌جایی زائران به سمت مبادی اولیه سفرها نیاز است.

اله‌یاری با اشاره به برنامه‌ریزی در خصوص استقرار سامانه نوبت‌دهی ناوگان اتوبوسی در پایانه شهید رئیسی (برکت)، افزود: این امکان فراهم می‌شود که همزمان با ورود ناوگان به پایانه، اطلاعات راننده، پلاک ناوگان و استان اعزام‌کننده ثبت شده و محل اتوبوس در پایانه از طریق کیو آر کد (QR CODE) در اختیار راننده قرار گیرد.

وی از اتخاذ تمهیدات جدید با هدف کاهش معطلی زائران و تسهیل فرآیند جابه‌جایی آنان با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی نظیر تسریع در ثبت اطلاعات مسافران در سند حمل‌ خبر داد.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر تصریح کرد: تمهیدات دیگری همچون تعیین جایگاه‌های سوخت اضطراری، استفاده از ظرفیت ناوگان دارای پلاک مناطق آزاد برای جابه‌جایی زائران و به‌کارگیری ناوگان مینی‌بوس و سواری کرایه در مسیرهای کوتاه به‌منظور تسهیل در اجرای عملیات جابه‌جایی زائران اربعین حسینی اتخاذ شده است.

اله‌یاری خاطرنشان کرد: با توجه به تعیین نرخ مصوب بلیت سفرهای اربعینی، میز ارتباطات مردمی و نظارت بر نحوه فروش بلیت در پایانه‌های مسافری به‌منظور پاسخگویی سریع به درخواست‌ها و شکایات احتمالی مسافران برپا می‌شود.

منبع: سازمان راهداری

برچسب ها: سازمان راهداری ، حمل و نقل عمومی ، اربعین
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