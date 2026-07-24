باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دولت ترامپ روز جمعه تعرفههای جدید ۱۰ و ۱۲.۵ درصدی را بر کالاهای ۶۰ شریک تجاری از جمله اتحادیه اروپا و چین، به اتهام سهلانگاری در اجرای ممنوعیتهای کار اجباری اعمال کرد، درست زمانی که تعرفه موقت ۱۰ درصدی جهانی منقضی شد.
این اقدام جدیدترین تلاش کاخ سفید برای احیای چشمانداز انتخاباتی ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه تقریباً جهانی است، پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه تعرفههای «متقابل» ۱۰ تا ۵۰ درصدی او را که سال گذشته تحت قانون وضعیت اضطراری ملی برای کاهش کسری تجاری آمریکا اعمال شده بود، لغو کرد.
تعرفههای جدید که روز پنجشنبه در اطلاعیه ثبت فدرال اعلام شد، ۹۹.۴ درصد از واردات آمریکا را پوشش میدهد، اما شامل معافیتهای متعدد محصولات مانند نفت و گاز، کودهای شیمیایی و برخی اقلام غذایی است.
تعرفههای جدید که تحت ماده ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال شدهاند، به دولت اجازه میدهند با وجود شکست در دیوان عالی، یک سطح تعرفه پایه را بر تقریباً تمام واردات آمریکا حفظ کند. این تعرفهها همچنین احتمالاً با خطرات حقوقی کمتری نسبت به تعرفههای لغو شده در فوریه مواجه هستند، زیرا ماده ۳۰۱ در برابر چالشهای قبلی دادگاه مقاومت کرده است.
تعرفه موقت ۱۰ درصدی جهانی ترامپ در ساعت ۱۲:۰۱ بامداد بهوقت شرقی روز جمعه (۰۴:۰۱ بهوقت گرینویچ) پس از ۱۵۰ روز منقضی شد. تعرفههای جدید دقیقاً در همان لحظه اجرایی شدند و کالاهای در حال حمل تا ساعت ۱۲:۰۱ بامداد بهوقت شرقی در تاریخ ۲۸ ژوئیه معاف خواهند بود.
جیمسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، در بیانیهای گفت: «ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که ممنوعیت واردات کالاهای کار اجباری داشته و به شدت آن را اجرا میکند. زمان آن فرا رسیده است که شرکای تجاری ما نیز همین کار را انجام دهند. اقدام امروز شروع به اصلاح آنچه که هم نقض حقوق بشر و هم رویه تجاری مخرب است، برای بهبود رفاه کارگران در سراسر جهان خواهد کرد.»
گریر قبلاً متعهد شده بود که برای کشورهایی که با واشنگتن به توافقات تجاری برای تعیین سقف نرخ تعرفههای آمریکا رسیدهاند، تعرفههای جدید کار اجباری آنها را از آن سقفها بالاتر نخواهد برد.
آمریکا تعرفه ۱۰ درصدی را بر کالاهای آرژانتین، بنگلادش، بریتانیا، کامبوج، کانادا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، هند، اندونزی، اردن، مالزی، مکزیک، پاکستان، سریلانکا و ترینیداد و توباگو اعمال کرد.
اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و سوئیس نیز نرخهایی به آنها اختصاص داده شد که همراه با نرخهای تعرفههای موجود کشورهای دارای رفتار تجاری عادی، مجموعاً ۱۰ یا ۱۲.۵ درصد شد.
۳۸ کشور دیگر نیز نرخ ۱۲.۵ درصدی دریافت کردند. این کشورها شامل ویتنام هستند که این هفته فرمان جدیدی صادر کرد که قوانین دقیقتری برای ممنوعیت واردات کالاهای ساختهشده با کار اجباری تعیین میکند.
منبع: رویترز