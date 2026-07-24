استقرار مواکب اربعین در پایانه مرزی بازرگان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u062c \u0632\u0627\u0626\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc\u060c \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u063a\u0631\u0628\u06cc \u0645\u06cc\u0632\u0628\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n