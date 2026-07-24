باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استقرار مواکب اربعین در پایانه مرزی بازرگان + فیلم

موکب‌های پذیرایی و فرهنگی در مرز بازرگان برپا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ورود نخستین موج زائران خارجی، آذربایجان غربی میزبان قدم‌های عاشقان حسینی شد.

 

مطالب مرتبط
استقرار مواکب اربعین در پایانه مرزی بازرگان + فیلم
young journalists club

دیگر نیازی به خرید سیم‌کارت عراقی در ایام اربعین نیست + فیلم

استقرار مواکب اربعین در پایانه مرزی بازرگان + فیلم
young journalists club

اعزام موکب شهدای سبزدشت بافق به عتبات عالیات + فیلم

استقرار مواکب اربعین در پایانه مرزی بازرگان + فیلم
young journalists club

بهترین نوشیدنی‌ها برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم پیاده روی اربعین + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جنگ تازه و ذخایر رو به اتمام آمریکا + فیلم
۱۰۵۴

جنگ تازه و ذخایر رو به اتمام آمریکا + فیلم

۰۲ . مرداد . ۱۴۰۵
دخالت مستقیم آمریکا و تداوم انسداد تنگه هرمز + فیلم
۱۰۲۴

دخالت مستقیم آمریکا و تداوم انسداد تنگه هرمز + فیلم

۰۲ . مرداد . ۱۴۰۵
عملیات‌های دقیق ایران، معادلات نظامی آمریکا را برهم زد + فیلم
۱۰۰۲

عملیات‌های دقیق ایران، معادلات نظامی آمریکا را برهم زد + فیلم

۰۲ . مرداد . ۱۴۰۵
ضربات سنگین سپاه به مواضع آمریکا در اردن و اربیل + فیلم
۱۰۰۰

ضربات سنگین سپاه به مواضع آمریکا در اردن و اربیل + فیلم

۰۲ . مرداد . ۱۴۰۵
مرد «آدم‌برفی» و «اخراجی‌ها» برای همیشه رفت + فیلم
۸۵۲

مرد «آدم‌برفی» و «اخراجی‌ها» برای همیشه رفت + فیلم

۰۲ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha