باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به خود مردم، مشارکت و مدیریت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی را امکان‌پذیر می‌کند و امکان اعمال حقوق مالکانه توسط سهام‌داران و بهبود حکمرانی شرکتی را به وجود می‌آورد.

آزاد‌سازی سهام عدالت به تقویت منطق خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت می‌انجامد. همواره این موضوع مورد تأکید کارشناسان است که دولت باید حتی‌الامکان مدیریت امور را به مردم بسپارد و خودش به عنوان یک تنظیم‌گر عمل کند. به ویژه این موضوع در خصوص سهام عدالت که یک دارایی متعلق به مردم است، باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

به رسمیت شناختن حق فروش سهام عدالت و در عین حال تشویق به ماندگاری با امکان استفاده از سهام به عنوان وثیقه و ابزار اعتبار می‌تواند سیاست درستی در راستای بهبود مدیریت سهام عدالت باشد. بر همین اساس، نیاز است دولت اقدامات جدی در راستای زمینه‌سازی برای آزادسازی سهام دولت انجام دهد.

هر چقدر مدیریت امور به مردم سپرده شود و نقش دولت در بخش‌های مدیریتی کم شود، در نهایت به نفع اقتصاد مردم و اقتصاد ملی است؛ در ادامه سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نکاتی را مطرح کرد.

حسینی‌کیا با اشاره به این موضوع که سهام عدالت دارای ظرفیتی است و می‌تواند نقدینگی جامعه را مدیریت کند، تصریح کرد: باید به درستی از ظرفیت سهام عدالت بهره برده شود. به نحوی که تأمین سرمایه بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور انجام شود.

او ادامه داد: در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کار‌ها به شدت از جنگ تحمیلی آسیب دیده‌اند، باید از هر فرصتی برای کمک به تولید در کشور بهره برده شود. سهام عدالت این ظرفیت را دارد و می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: هر چیزی که مدیریتش در اختیار دولت باشد، احتمالاً مشکلاتی را ایجاد می‌کند. همان طور که همواره کارشناسان تأکید می‌کنند، لازم است دولت به سمت تنظیم‌گری برود و از تصدی‌گری دست بردارد.

حسینی‌کیا گفت: سهام عدالت یکی از دارایی‌های مردم محسوب می‌شود و به دولت تعلق ندارد. بدیهی است که باید مدیریت و کنترل دارایی مردم دست خودشان باشد؛ هر جایی که مدیریت امور به دست مردم سپرده شود و نقش دولت از بین برود، زمینه برای رفع سوءاستفاده‌های احتمالی به وجود می‌آید.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد: مردم صاحب سهام عدالت هستند و قطعاً به دلیل این که نسبت به دولت و مدیران دولتی بیشتر در آن ذینفع هستند، بهتر به مدیریتش اقدام می‌کنند. آزادسازی سهام عدالت می‌تواند ابزاری در راستای به حرکت در آوردن چرخ‌های تولید در کشور باشد و تحرکی در اقتصاد ملی ایجاد کند.

حسینی‌کیا گفت: این که مدیریت سهام عدالت ۴۹ میلیون ایرانی در دست دولت است و توسط مدیران دولتی انجام می‌شود، روش درستی نیست. باید مدیریت سهام عدالت به مردم به عنوان صاحبان این دارایی سپرده شود.

او در خصوص این موضوع که مدیریت سهام عدالت به صورت دولتی زمینه‌ساز باندبازی‌ها و مفاسدی شده است، تصریح کرد: دلیل این که همواره کارشناسان بر ضرورت کنار رفتن دولت از مدیریت امور تأکید می‌کنند، همین موضوع است که دولت مدیر خوبی نیست و زمینه‌ساز بروز مفاسدی می‌شود؛ وقتی مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود، در واقع مشارکت مردم در اقتصاد افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب، افزایش حس تعلق مردم به اقتصاد ملی، ایجاد پشتوانه میان‌نسلی و افزایش عمق بازار سرمایه و شناوری سهام رخ می‌دهد. تمامی این نتایج با آزادسازی سهام عدالت تحقق پیدا می‌کند.

حسینی‌کیا گفت: مدیریت سهام عدالت توسط دولت و بروز مشکلاتی مانند باندبازی و... در واقع به معنی بی عدالتی اجتماعی است. سهام عدالت باید به عنوان یک دارایی در اختیار مردم باشد و خودشان به مدیریت آن اقدام کنند در شرایط فعلی، مهم‌ترین وظیفه دولت این است که زمینه را برای استفاده حداکثری از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها فراهم و از هدررفت منابع جلوگیری کند. مدیریت دولتی سهام عدالت زمینه‌ساز بروز برخی سوءاستفاده‌هاست و آزادسازی آن می‌تواند جلوی آن را بگیرد.