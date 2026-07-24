دادستان تهران عمومی و انقلاب تهران، از اقدامات گسترده قوه قضائیه درباره شرکت‌های تراستی متخلف خبر داد و گفت: تاکنون ۵۹ پرونده برای مدیران این شرکت‌ها تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی، دادستان تهران عمومی و انقلاب تهران با اشاره به پیگیری جدی پرونده‌های تراستی در کمیته مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز و نیز دادسرای تهران، گفت: تاکنون برای مدیران شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده که در ۴۳ پرونده، قرار جلب دادرسی صادر شده است.

دادستان تهران عمومی و انقلاب تهران افزود: ۲۲ نفر از متهمان این پرونده‌ها به زندان معرفی شده‌اند و برای ۱۵ نفر از آنان اعلان قرمز (اخطار بین‌المللی پلیس اینترپل) صادر و در حال پیگیری است.

 

 

برچسب ها: دادستانی تهران ، پرونده قضائی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
چرا برای همتی بی عرضه و مدیر بانک ملی بی کفایتش که حق مردم را پایمال کرده اند اقدامی نمی کنی ؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بانک ملی 3ماه سود سپرده های مردم را نداده است . از کجا باید پیگیری کنیم ؟ چرا هیچکس به داد مردم نمی رسد ؟ بعنوان ( مدعی العموم ) چرا برای حق پایمال شده مردم هیچکاری نمی کنی ؟؟؟ به همین دلیل مردم تمام اعتمادشان را به قوه قضاییه از دست داده اند
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