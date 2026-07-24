رئیس پلیس فتا فراجا، از اجرای چندین عملیات ضربتی و انهدام شبکه‌های سازمان‌یافته اخاذی و انتشار محتوای خصوصی در فضای مجازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار وحید مجید گفت: این عملیات‌ها با هم‌افزایی پلیس فتا استان‌های تهران، اصفهان، همدان و لرستان انجام شد و در جریان آن، ادمین‌های اصلی، رابطان مالی و عوامل انتشار محتوای خصوصی شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و اقدام به‌موقع پلیس فتا، پیش از انتشار بیش از ۴۲ هزار تصویر خصوصی بانوان در کانال‌های تلگرامی، تجهیزات دیجیتال متهمان توقیف و شبکه‌های مجرمانه متلاشی شد؛ اقدامی که از وقوع یک آسیب گسترده اجتماعی جلوگیری کرد.

رئیس پلیس فتا همچنین اظهار داشت: در این عملیات هماهنگ، هسته مرکزی این شبکه‌ها در تهران و اصفهان و همچنین عوامل مرتبط در شهرستان ملایر و استان لرستان شناسایی و دستگیر شدند.

مجید با تأکید بر رعایت نکات امنیتی در فضای مجازی، به شهروندان توصیه کرد از بارگذاری تصاویر شخصی در پروفایل‌های عمومی و ارسال تصاویر خصوصی برای افراد ناشناس خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، تهدید یا اخاذی اینترنتی، می‌توانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند. به گفته پلیس، هویت گزارش‌دهندگان به‌صورت کامل محرمانه حفظ خواهد شد.

برچسب ها: پلیس فتا ، کلاهبرداری مجازی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
زنا از دست موبایل دیگه امنیت ندارن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خداخیرت بده بخدا خیلی مردانگی میکنین جلوی اون حیوانات رومیگیرین نمیزارید عکس مردم رو پخش کنن خدا بهت برکت بده لطفا کسایی که عکس زنان و دختران رو پخش میکنم اعدام کنید ممنونم
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