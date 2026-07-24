سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان نور از اجرای رزمایش سراسری مقابله با مگس میوه مدیترانه‌ای خبر داد و آن را گامی در حمایت از تولید پایدار و امنیت غذایی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: به‌دنبال اعلام طغیان این آفت توسط حفظ نباتات استان، رزمایش مقابله با مگس میوه مدیترانه‌ای با حضور بیش از ۲۰ باغدار پیشرو و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بنفشه ده در باغ‌های روستای قلعه‌کتی برگزار شد.

او افزود:در این رزمایش عملی، روش‌های تله‌گذاری، محلول‌پاشی اصولی (کاور اسپری) و جمع‌آوری و دفن میوه‌های آلوده آموزش داده شد.

غفاری در حاشیه رزمایش با اشاره به وسعت باغ‌های مرکبات شهرستان، گفت: حفاظت از این سرمایه‌های باغی نه‌تنها معیشت کشاورزان را تضمین می‌کند، بلکه مصداق عینی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور است.

مقدس کارشناس مرکز، هشدار داد: میزبان‌های حساس مانند هلو و شلیل زمینه‌ساز طغیان آفت هستند و اقدام به‌موقع، کلید کنترل خسارت است.

برچسب ها: مگس میوه ، آفات کشاورزی
خبرهای مرتبط
نبرد با مگس میوه مدیترانه‌ای در جویبار
رد پرواز مگس مدیترانه‌ای در باغات بابل
آفت مگس میوه در مازندران مهار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کاهش ۶ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
آخرین اخبار
کاهش ۶ درصدی مصدومین ناشی از سگ گرفتگی در مازندران
جاده چالوس یکطرفه شد
سقوط نیسان به دره در جاده کیاسر؛ ۶ نفر مصدوم شدند
جمعه تعطیل نیست؛ تداوم پایش میدانی زنجیره تأمین آرد در مازندران
کشف و ضبط چوب‌آلات قاچاق از گونه توسکا در شهرستان نور
گرمای ۴۰ درجه در راه مازندران
پاسداری از باغ‌ها در مسیر اقتصاد مقاومتی
استمرار محدودیت‌های ترافیکی؛ جاده چالوس یکطرفه می‌شود