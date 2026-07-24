باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غفاری سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: بهدنبال اعلام طغیان این آفت توسط حفظ نباتات استان، رزمایش مقابله با مگس میوه مدیترانهای با حضور بیش از ۲۰ باغدار پیشرو و کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی بنفشه ده در باغهای روستای قلعهکتی برگزار شد.
او افزود:در این رزمایش عملی، روشهای تلهگذاری، محلولپاشی اصولی (کاور اسپری) و جمعآوری و دفن میوههای آلوده آموزش داده شد.
غفاری در حاشیه رزمایش با اشاره به وسعت باغهای مرکبات شهرستان، گفت: حفاظت از این سرمایههای باغی نهتنها معیشت کشاورزان را تضمین میکند، بلکه مصداق عینی اقتصاد مقاومتی و خودکفایی کشور است.
مقدس کارشناس مرکز، هشدار داد: میزبانهای حساس مانند هلو و شلیل زمینهساز طغیان آفت هستند و اقدام بهموقع، کلید کنترل خسارت است.