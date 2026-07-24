باشگاه خبرنگاران جوان - «مسیح علی‌نژاد» ضدانقلابی که حالا در اردوگاه معاندین هم به عنوان کاسب خون معروف است، در حرکتی قابل تامل با دوچرخه اجاره‌ای جلو دفتر شهرداری نیویورک از خود ویدئویی منتشر کرده و از «زهران ممدانی» شهردار این شهر به سبب اینکه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی را جنایتکار جنگی خوانده که باید بازداشت شود، انتقاد می‌کند.

همین موضوع با اعتراض جدی کنش‌گران مجازی رو‌به‌رو شده است و بسیاری وی را مزدور رژیم صهیونی و موساد خوانده‌اند.

ماجرا از این قرار است که علی‌نژاد کاسب معاند جلو در دفتر کار ممدانی شهردار نیویورک به بهانه خراب بودن دوچرخه کرایه‌ای که برای یک شرکت خصوصی است و ربطی به شهرداری ندارد، رفته است، اما مسئله اصلی این هست که با این بهانه واهی از یک جنایتکار جنگی مثل نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونی دفاع کرده است.

اخیراً ممدانی از نتانیاهو به عنوان جنایتکار جنگی نام برده و همین امر بازتاب ویژه‌ای داشته و ۲۱۱ میلیون نفر سخنان شهردار نیویورک درباره نتانیاهو را دیده‌اند.

ویدئوی صریح ممدانی علیه نتانیاهو با بیش از ۲۱۱ میلیون بازدید در شبکه‌های اجتماعی، به یکی از پربازدیدترین و جنجالی‌ترین محتوای سیاسی جهان تبدیل شده و از آن به عنوان زلزله‌ای سهمگین در فضای مجازی یاد می‌شود.

زهران ممدانی شهردار نیویورک درباره نتانیاهو گفته است: «ما درباره کسی صحبت می‌کنیم که با جرایم علیه بشریت متهم شده، کسی که بار‌ها به این شهر آمده و از سوی شهرداران پیشین مورد استقبال قرار گرفته است. من می‌خواهم خیلی واضح بگویم که آن استقبال با من به پایان می‌رسد. از بنیامین نتانیاهو یا هر مجرم جنگی دیگری هنگام آمدن به این شهر استقبال نخواهم کرد.».

اما اقدام مسیح علی نژاد که سعی دارد این موضوع را برای خود به عنوان دستاویزی برای مطرح شدن قرار دهد مورد تمسخر و انتقاد شدید کاربران فضای مجازی تبدیل شده است.

کاربری در شبکه اجتماعی ایکس درباره کار مسیح علی نژاد نوشت: «سر صبحی به این خیلی خندیدم. فکر کردی شهرداری تهرانه مگه جیغ‌جیغو؟ دوچرخه‌ها برای شرکت خصوصیه آخه نادان ربطی به شهرداری نداره. ولی تو قطعا مامور اسرائیلی که اینجوری برا ممدانی جز می‌زنی.»

کنش‌گر مجازی دیگری در واکنش به اقدام علی نژاد نوشت: در تایم لایم اروپایی‌ها دیدم: جدی مسیح علی نژاد، رفته دوچرخه اجاره کرده (تازه شرکت دوچرخه از شهرداری نیست) سوار شده دوربین روشن کرده شروع کرده جنجال و جیغ جیغ که: ممدانی تو غلط می‌کنی وقتی «ترمز» دوچرخه‌های شهرت کار نمی‌کنه از انسانیت و جنگ و حقوق بشر حرف میزنی؟ از نتانیاهو بد میگی؟!»

کاربر دیگری نوشت: «همونطور که دیروز حدس زدم کارمندای ایرانی اسراییل، بخصوص علی نژاد فردا میان که به ممدانی برای اعتراض به نتانیاهو حمله کنن. من حدس زدم که کشته‌های ایران رو پرچم میکنه ولی انتظار نداشتم از دوچرخه‌های شکسته نیویورک هم علم بسازه. کثافت مطلقی به اسم علینژاد!»

جالب است که این واکنش‌ها از سوی کنش‌گران مجازی که در آمریکا و اروپا زندگی می‌کنند، بروز کرده است. این افراد از تحرکات خائنانه و مزدورانه افرادی، چون علی‌نژاد به خوبی خبر دارند.

این عنصر ضدانقلاب سال‌هاست به عنوان یک مهره سوخته شناخته می‌شود، اما حالا در میان معاندین هم به یک مهره صهیونیستی معروف شده است و با این تحرکات نشان داد که از کجا هدایت می‌شود.

منبع : فارس