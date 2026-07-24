باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزرای امور خارجه ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی، قطر، مصر، پاکستان، عربستان سعودی و اردن، حملات گسترده شهرکنشینان اسرائیلی به رهبری وزرای افراطی کابینه به مسجدالاقصی را به شدت محکوم کردند. آنها در بیانیه مشترکی، این اقدامات را «تحریک‌آمیز و غیرقابل‌پذیرش» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل توصیف کردند.

تخلفات و تحریکات

وزرای خارجه، برافراشتن پرچم اسرائیل در محوطه مسجد، برپایی چادر توسط پلیس اسرائیل و سایر اقدامات تحریک‌آمیز را محکوم کردند. آنها هشدار دادند که چنین اقداماتی باعث دامن زدن به نفرت و افراط‌گرایی شده و تلاش‌ها برای صلح عادلانه مبتنی بر راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌کند. آنها همچنین اعلام کردند که اسرائیل هیچ حاکمیتی بر قدس اشغالی یا اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان ندارد.

فراخوان برای اقدام بین‌المللی

این بیانیه تأیید کرد که مجموعه مسجدالاقصی مکانی انحصاری برای عبادت مسلمانان است و اداره اوقاف قدس تنها مرجع قانونی مسئول این مکان است. وزرای خارجه از اسرائیل خواستند تا محدودیت‌های دسترسی به شهر قدیم قدس را لغو کند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا موضعی قاطع برای توقف نقض اماکن مقدس اتخاذ کند.

منبع: ینی شفق