وزرای امور خارجه هشت کشور حملات گسترده شهرکنشینان اسرائیلی به مسجدالاقصی را به شدت محکوم کرده و این اقدامات را تحریک‌آمیز و نقض غیرقابل‌پذیرش قوانین بین‌المللی توصیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - وزرای امور خارجه ترکیه، امارات متحده عربی، اندونزی، قطر، مصر، پاکستان، عربستان سعودی و اردن، حملات گسترده شهرکنشینان اسرائیلی به رهبری وزرای افراطی کابینه به مسجدالاقصی را به شدت محکوم کردند. آنها در بیانیه مشترکی، این اقدامات را «تحریک‌آمیز و غیرقابل‌پذیرش» و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل توصیف کردند.

تخلفات و تحریکات

وزرای خارجه، برافراشتن پرچم اسرائیل در محوطه مسجد، برپایی چادر توسط پلیس اسرائیل و سایر اقدامات تحریک‌آمیز را محکوم کردند. آنها هشدار دادند که چنین اقداماتی باعث دامن زدن به نفرت و افراط‌گرایی شده و تلاش‌ها برای صلح عادلانه مبتنی بر راه‌حل دو کشوری را تضعیف می‌کند. آنها همچنین اعلام کردند که اسرائیل هیچ حاکمیتی بر قدس اشغالی یا اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان ندارد.

فراخوان برای اقدام بین‌المللی

این بیانیه تأیید کرد که مجموعه مسجدالاقصی مکانی انحصاری برای عبادت مسلمانان است و اداره اوقاف قدس تنها مرجع قانونی مسئول این مکان است. وزرای خارجه از اسرائیل خواستند تا محدودیت‌های دسترسی به شهر قدیم قدس را لغو کند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا موضعی قاطع برای توقف نقض اماکن مقدس اتخاذ کند.

منبع: ینی شفق

برچسب ها: یورش به مسجدالاقصی ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
واقعا شاهکار کردید ، اگر انسان باشید محکوم نکنید بلکه سفارت اسرائیل را بسته و و جلوی تجارت با ان رژیم کودک کش را ببندید
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