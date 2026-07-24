باشگاه خبرنگاران جوان - یک کشیش آمریکایی از شرکت اوپنایآی و مدیرعامل آن سم آلتمن شکایت کرده و مدعی است توصیههای پزشکی چتجیپیتی باعث شد درمان بهموقع او برای آمبولی ریه به تأخیر بیفتد و جانش در معرض خطر قرار گیرد. به گفته او، این چتبات پس از بررسی علائمش اعلام کرده بود مشکل او خطرناک نیست و حتی با اشاره به باورهای مذهبیاش نوشته بود: «خدا بدن تو را برای از کار افتادن مداوم طراحی نکرده است.»
در متن شکایت آمده است که چتجیپیتی چندین بار بهجای ارجاع کاربر به پزشک، خودش تشخیص پزشکی و برنامه درمانی ارائه داده و حتی او را تشویق کرده توصیه دوستان و اعضای کلیسا برای مراجعه به بیمارستان را نادیده بگیرد. شاکیان این رفتار را مصداق سهلانگاری و دخالت غیرمجاز در امور پزشکی دانستهاند.
این کشیش علاوه بر درخواست دریافت غرامت، از دادگاه خواسته است فعالیت سرویس چتجیپیتی هلث تا زمان بررسی مستقل ایمنی آن متوقف شود. او همچنین خواستار اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر شده تا این چتبات دیگر درباره تشخیص بیماری یا ارائه برنامه درمانی به کاربران پاسخ ندهد.
در مقابل، اوپنایآی اعلام کرده است که در شرایط استفاده از چتجیپیتی بهصراحت تأکید شده این سرویس جایگزین پزشک نیست و نباید برای تشخیص یا درمان بیماری استفاده شود. با این حال، این شرکت همزمان کاربران را به بارگذاری سوابق پزشکی در چتجیپیتی هلث تشویق میکند و میگوید هر هفته حدود ۲۳۰ میلیون نفر از این پلتفرم برای پرسشهای مرتبط با سلامت استفاده میکنند. این پرونده در حالی مطرح شده که اوپنایآی هماکنون با چند شکایت قضایی دیگر نیز به دلیل توصیههای پزشکی و سلامت روان چتجیپیتی روبهرو است.
منبع : فارس