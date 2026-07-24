چوب‌آلات قاچاق از گونه توسکا در جنگل زاغ‌کتی عباسکلا شهرستان نور کشف و ضبط شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کمیل قلی‌نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت:در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله با قاچاق محصولات جنگلی، مقادیری چوب‌آلات قاچاق از گونه توسکا در جنگل زاغ‌کتی عباسکلا توسط مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری واحد رستمرود و با همکاری نیرو‌های حفاظتی شهرداری شهر نور (مجری طرح حفاظتی پارک جنگلی سعیدی آشتیانی نور) کشف و ضبط شد.

او افزود: در جریان این عملیات، متخلف شناسایی و چوب‌آلات مکشوفه پس از تنظیم صورتجلسه و تشکیل پرونده قضایی، جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور منتقل گردید.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت: حفاظت از جنگل‌های هیرکانی مستلزم حضور مستمر نیرو‌های حفاظتی و مشارکت مؤثر مجریان طرح‌های حفاظتی است.

او افزود: هرگونه قطع، حمل، دپو و جابه‌جایی غیرمجاز محصولات جنگلی جرم محسوب شده و با متخلفان برابر قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد شد. همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند.

برچسب ها: چوب قاچاق ، منابع طبیعی
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