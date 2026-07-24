بیشینه دما در مناطق مرکزی و شرقی مازندران روز یکشنبه به ۴۰ درجه خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامپور کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم هوای گرم در استان تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا در روز یکشنبه در مناطق مرکزی و شرقی استان به حدود ۴۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
او افزود: امروز جمعه آسمان مازندران صاف تا نیمهابری است و گاهی افزایش ابر پیشبینی میشود. همچنین در ساعات بعدازظهر و شب، دامنهها و ارتفاعات غربی استان شاهد رگبارهای پراکنده خواهند بود.
غلامپور گفت: از روزهای شنبه و بهویژه یکشنبه روند افزایش دما در استان محسوستر میشود و بیشینه دما در مناطق مرکزی و شرقی به ۴۰ درجه سلسیوس خواهد رسید.
کارشناس هواشناسی مازندران ادامه داد: هوای گرم تا روز دوشنبه در استان ماندگار خواهد بود.
غلامپور گفت: از روزهای سهشنبه و چهارشنبه ضمن کاهش نسبی شدت گرما، افزایش ابر در سطح استان پیشبینی میشود.
او در پایان با اشاره به وضعیت دریا افزود: دریای خزر امروز دارای موج کوتاه است و برای انجام فعالیتهای دریایی شرایط مناسبی دارد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران