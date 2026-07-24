ثبت‌نام مصاحبه با تأخیر آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون‌آزمون ویژه استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی، تا ساعت ۲۴ امروز ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت نام داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه با تاخیر آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد اسلامی از روز چهارشنبه ۲۴ تیر ماه آغاز شده است و تنها تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

آندسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی که در موعد مقرر به منظور شرکت در مصاحبه ثبت نام نکرده‌اند یا در جلسه مصاحبه حضور نداشته‌اند، می‌توانند مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

آن دسته از مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی کشور و دستگاه‌های اجرایی به جز دانشگاه آزاد اسلامی که خود را متقاضی استفاده از سهمیه مربیان اعلام نموده‌اند لازم است مدارک لازم به منظور بهره مندی از این سهمیه شامل موافقت دانشگاه یا موسسه محل خدمت و آخرین حکم کارگزینی خود را در زمان ثبت نام به منظور مصاحبه بارگذاری نمایند.

مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مربیان دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

 زمان برگزاری مصاحبه این دسته از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان متعاقبا ً اعلام خواهد شد.

برچسب ها: دانشگاه آزاد ، مصاحبه دکتری
خبرهای مرتبط
فردا؛ آغاز امتحانات کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اعلام مهلت ثبت‌نام مصاحبه با تاخیر آزمون دکتری تخصصی و استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد
برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد از ۲۰ تیر به‌صورت «حضوری»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خانواده‌ها در مراسم اربعین، شب‌ها پیاده‌روی کنند
صنایع خلاق؛ فناوری نرمِ تقویت تاب‌آوری و توسعه اقتصاد روایت در دوران بحران
آمادگی ۱۰۰ تیم بهداشتی برای اعزام به عراق در ایام اربعین/ ارائه خدمات ۳۰۰۰ تیم بهداشتی در سراسر کشور
آخرین اخبار
صنایع خلاق؛ فناوری نرمِ تقویت تاب‌آوری و توسعه اقتصاد روایت در دوران بحران
آمادگی ۱۰۰ تیم بهداشتی برای اعزام به عراق در ایام اربعین/ ارائه خدمات ۳۰۰۰ تیم بهداشتی در سراسر کشور
خانواده‌ها در مراسم اربعین، شب‌ها پیاده‌روی کنند
۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد
برنامه امتحانات نهایی پایه یازدهم برای استان‌های جنوبی اعلام شد
فشار خون و دیابت از عوامل خطر بروز سکته قلبی + فیلم
آموزش و پرورش با اصلاح دستورالعمل اردوها، بستر اعزام دانش‌آموزان به «اربعین» را تسهیل کرد
امروز آخرین مهلت ثبت‌نام مصاحبه با تأخیر دکتری تخصصی و استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد
آغاز رقابت‌های سی و یکمین المپیاد علمی دانشجویی کشور