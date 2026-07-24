پیکر جوان ۳۵ ساله‌ای که عصر روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵ در رودخانه زاینده‌رود، محدوده امامزاده باباپیراحمد غرق شده بود، بامداد امروز جمعه ۲ مردادماه ۱۴۰۵ پس از حدود یک هفته جستجوی مستمر، در حوالی دهستان چم‌چنگ کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - عباس خسروی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سامان گفت: پیکر این فرد با مشارکت نیرو‌های مردمی، باشگاه‌های رفتینگ و با هماهنگی عوامل جمعیت هلال احمر شهرستان سامان از رودخانه خارج شد و به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شد.

وی ضمن قدردانی از همراهی نیرو‌های مردمی، باشگاه‌های رفتینگ، امدادگران و تمامی دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این عملیات، اظهار کرد: از نخستین ساعات وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی هلال احمر به‌صورت شبانه‌روزی در منطقه حضور داشتند و با وجود دشواری شرایط، عملیات جست‌و‌جو تا دستیابی به نتیجه ادامه یافت.

خسروی از همکاری صمیمانه و مسئولانه نیرو‌های مردمی و باشگاه‌های رفتینگ که نقش مؤثری در کشف پیکر این فرد داشتند، قدردانی کرد و این همدلی را نمونه‌ای ارزشمند از مشارکت اجتماعی در مدیریت حوادث دانست.

وی افزود: همزمان با این عملیات، یک جسد دیگر که هویت آن تاکنون شناسایی نشده است نیز در رودخانه زاینده‌رود کشف شد و موضوع برای انجام بررسی‌های لازم و شناسایی هویت، در اختیار مراجع انتظامی و قضایی قرار گرفته است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سامان بار دیگر از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به جریان شدید آب و خطرات رودخانه زاینده‌رود، از شنا و نزدیک شدن به حاشیه رودخانه در نقاط ناایمن خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، غرق شده
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