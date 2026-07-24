باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - به گفته مقامات دولت و افراد نزدیک به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ورود جنگ ایران به ماه پنجم و عدم پایان آن، به طور فزاینده‌ای ناامید و نسبت به چشم‌انداز صلح پایدار بدبین شده است.

به گزارش وال استریت ژورنال که روز پنج‌شنبه منتشر شد، برخی از مشاوران نگرانند که درگیری طولانی‌مدت با افزایش قیمت‌ها، کاهش محبوبیت و آسیب به چشم‌انداز جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو، بر ریاست‌جمهوری ترامپ سنگینی کند.

یک مقام ارشد دولت گفت که ترامپ معتقد است تنها چیزی که ایران می‌فهمد، قدرت نظامی است و در «حالت انتقام‌جویی» علیه تهران قرار دارد و گزینه‌های دیگری جز ادامه حملات برای او باقی نمی‌گذارد.

آمریکا با وجود نگرانی‌ها در مورد هزینه‌ها و حمایت عمومی، نیرو‌ها و سلاح‌های بیشتری را به خاورمیانه اعزام می‌کند، در حالی که ترامپ تشدید نظامی را بررسی می‌کند.

این جنگ همچنین روابط با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را نیز تحت تأثیر قرار داده است و به گفته یک مقام ارشد دولت، ترامپ تمایلی به صحبت یا دیدار با او ندارد.

به گفته افراد مطلع، این جنگ همچنین تأثیر شخصی بر ترامپ و مشاوران ارشد او گذاشته است و برخی از آنها توسط آژانس‌های اطلاعاتی در مورد تهدیدات ترور ایران هشدار داده شده‌اند و به آنها توصیه شده است از استفاده از خدمات خودرو اجتناب کنند.

در جریان شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه، ترامپ در مورد اطلاعات اسرائیل درباره طرح ادعایی ایران برای ترور او، توجیه شد. اگرچه مقامات آمریکایی اعتبار آن را زیر سوال بردند، اما گفته می‌شود این توجیه باعث شد او با هواپیمای قدیمی ایر فورس وان به جای جت هدیه‌شده توسط قطر بازگردد.

گفته می‌شود که ترامپ پس از افشای دلیل این تغییر توسط نیویورک تایمز، به شدت عصبانی شد و این افشا را یک خطر امنیتی خواند، در حالی که دولت او به دنبال شناسایی منبع بود.

به گفته افراد مطلع از بحث‌ها، ترامپ همچنین خواستار کاهش قیمت بنزین پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای بود و نسبت به مشاورانش نگرانی کمتری در مورد پیامد‌های سیاسی جنگ داشت.

منبع: آناتولی