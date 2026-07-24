باشگاه خبرنگاران جوان - «اسکندر مؤمنی» امروز جمعه در اجلاس وزرای کشور کشورهای عضو بریکس که در دهلی‌نو برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های چندجانبه برای مقابله با چالش‌های جهانی، خواستار گسترش همکاری میان کشورهای عضو در حوزه مدیریت بحران، کاهش خطرپذیری بلایای طبیعی و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی شد.



وی در آغاز سخنان خود از دولت و مردم جمهوری هند به‌دلیل میزبانی شایسته این اجلاس قدردانی کرد و از تلاش کارشناسان کشورهای عضو بریکس برای تدوین اسناد فنی این نشست نیز تشکر کرد.



وزیر کشور با اشاره به چالش‌های فزاینده جهانی، اظهار داشت: تغییرات اقلیمی، بلایای طبیعی، همه‌گیری بیماری‌ها، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی و سایر بحران‌های نوظهور، به‌طور هم‌زمان امنیت، توسعه و رفاه ملت‌ها را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

وی تأکید کرد که هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به مقابله مؤثر با این چالش‌ها نیست و همکاری‌های چندجانبه بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.



مؤمنی، بریکس را بستری مؤثر برای ارتقای تاب‌آوری، تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های عملی در حوزه مدیریت بحران و کاهش خطرپذیری بلایا دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، تجربیات ارزشمندی در مدیریت زلزله، سیل، خشکسالی، طوفان و سایر مخاطرات طبیعی کسب کرده و آماده است این تجربیات را با دیگر اعضای بریکس به اشتراک بگذارد.



وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجاوزات صورت‌گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: نقض تمامیت ارضی ایران، تخریب گسترده زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، مناطق مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر اماکن غیرنظامی و همچنین کشتار زنان، کودکان و سالمندان، نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.



وی از کشورهای عضو بریکس خواست موضعی روشن و قاطع در محکومیت تجاوز، نقض حاکمیت ملی کشورها، حمله به غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی اتخاذ کنند و تأکید کرد که صدای واحد و قاطع بریکس در دفاع از حقوق بین‌الملل، احترام به حاکمیت ملی کشورها و مخالفت با توسل به زور، پیام مهمی برای جامعه جهانی خواهد داشت و به تقویت صلح، امنیت و ثبات بین‌المللی کمک خواهد کرد.



مؤمنی تأکید کرد: مفهوم تاب‌آوری تنها به بازسازی پس از بحران محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری، آمادگی، مدیریت هوشمند ریسک و افزایش توان جوامع برای حفظ خدمات اساسی در شرایط بحرانی را نیز در بر می‌گیرد. و تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی امروز به یکی از ارکان اصلی امنیت ملی، ایمنی انسانی و توسعه پایدار تبدیل شده است.



وزیر کشور در ادامه، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای تقویت همکاری‌های بریکس در حوزه کاهش خطرپذیری بلایا را ارائه کرد و خواستار تدوین برنامه‌های عملیاتی بر اساس اسناد مصوب بریکس، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، تبادل گروه‌های فنی و عملیاتی و اجرای مانورهای مشترک میان کشورهای عضو شد.



وی در پایان ابراز اطمینان کرد که این ابتکارات به اجرای مؤثرتر چارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری بلایا، تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش ظرفیت جمعی کشورهای عضو بریکس در مقابله با بحران‌های آینده کمک خواهد کرد.



مؤمنی در پایان تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به‌عنوان شریکی فعال، مسئولیت‌پذیر و قابل اعتماد، همکاری‌های خود را با تمامی اعضای بریکس گسترش دهد و بریکس را نه‌تنها به موتور محرک رشد اقتصادی، بلکه به الگویی جهانی در پیشگیری از بلایا، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و صیانت از جان انسان‌ها تبدیل کند.

منبع: سفارت ایران در هند