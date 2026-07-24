پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران انبارهای تجهیزات ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیست و پنجمین مرحله عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن سلطه جو، ساعاتی پیش، «انبارهای تجهیزاتی ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری، «محل استقرار نظامیان آمریکایی» در پادگان الدوحه و «محل استقرار نیروهای دشمن مستکبر» در اردوگاه عریفجان کویت را هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ادامه پرشدت سلسله عملیات پهپادی و موشکی در پاسخ به شرارت‌های دشمن خبیث، خاطر نشان کرد: تهدیدات رئیس جمهور خودشیفته آمریکا، عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان، محکم‌تر می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: هرگونه ماجراجویی نابخردانه و گشودن جبهه جدید، تکرار و استمرار اشتباهات راهبردی دشمن و آزمودن آزموده هاست که سرافکندگی دشمن و سربلندی و اقتدار ایران عزیز را در پی خواهد داشت.

برچسب ها: ارتش ایران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۷:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
باریکلا. کارهای شما مورد تایید ماست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خسته نباشید ازتش عزیزوهمچنین سپاه عزیزکه هردو دوشادوش هم دراین چندماه خیلی زحمت کشید وهمچنین نیروی دریایی سپاه که مسئول تنگه هرمزتواین گرمی هوا وشرایط سخت خدایار نگهدارتون باشه کاش بتونیم جبران کنیم🌹🌹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
این درسته..بزنید پارشون کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ارتشی دلاور تشکر تشکر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
درود بر نیروهای مقتدر ایران 🇮🇷💖
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
از این بابت از ارتش جمهوری اسلامی ایران تشکر می کنیم
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