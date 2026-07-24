پهپادهای انهدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران انبارهای تجهیزات ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری را هدف قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیست و پنجمین مرحله عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تجاوزات دشمن سلطه جو، ساعاتی پیش، «انبارهای تجهیزاتی ارتش تروریست آمریکا در اردوگاه العدیری، «محل استقرار نظامیان آمریکایی» در پادگان الدوحه و «محل استقرار نیروهای دشمن مستکبر» در اردوگاه عریفجان کویت را هدف پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ادامه پرشدت سلسله عملیات پهپادی و موشکی در پاسخ به شرارت‌های دشمن خبیث، خاطر نشان کرد: تهدیدات رئیس جمهور خودشیفته آمریکا، عزم و اراده مردم و نیروهای مسلح را در مقابله با متجاوزان، محکم‌تر می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: هرگونه ماجراجویی نابخردانه و گشودن جبهه جدید، تکرار و استمرار اشتباهات راهبردی دشمن و آزمودن آزموده هاست که سرافکندگی دشمن و سربلندی و اقتدار ایران عزیز را در پی خواهد داشت.