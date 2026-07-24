روابط عمومی سپاه اعلام کرد: رزمندگان اسلام یک زاغه مهمات را در پایگاه آمریکایی علی السالم کویت متلاشی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه اعلام کرد: رزمندگان اسلام در پاسخ به جنایات شیطان بزرگ، یک زاغه مهمات را در پایگاه آمریکایی علی السالم هدف قرار داده و آن را با انفجار‌های پی در پی به طور کامل متلاشی کردند.

متن کامل اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین 

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت قهرمان بصیر و به پاخاسته ایران اسلامی؛

استمرار حضور شگفت انگیز شما مردم تاریخ ساز، عالم را به خیزش در مقابل ظالمان و زورگویان فرا می‌خواند و سوخت موشک و پهپادهای رزمندگان برای سرکوب استکبار است.

رزمندگان اسلام در ادامه عملیات تنبیهی علیه ارتش کودک‌کش آمریکا و در پاسخ به جنایات شیطان بزرگ، ساعتی پیش در موج ۲۷ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا اباصالح المهدی ادرکنی با پرتاب پهپادهای انهدامی فوق سنگین و پیشرفته، یک زاغه مهمات بسیار بزرگ را در پایگاه آمریکایی علی السالم هدف قرار داده و آن را با انفجارهای پی در پی به طور کامل متلاشی کردند.

همزمان سوله‌های محل اسکان نفرات این پایگاه مورد حمله قرار گرفت که ۶ سوله بزرگ به طور کامل نابود شد و به سه سوله دیگر خسارات اساسی وارد آمد و تعداد زیادی از عناصر دشمن کشته و زخمی شدند.

دشمن آمریکایی که در جنگ تحمیلی ۵ ماهه اخیر صدها کشته و بسیار بیشتر از این مجروح داده است و تخلیه روزانه انبوه زخمی‌های آن با هواپیمای آمبولانسی به بیمارستان آمریکایی در آلمان سند روشنی بر این تلفات بالا است، با دروغگویی به مردم خود مدعی است کمتر از ۲۰ کشته داده است.

این بر عهده رسانه‌های آمریکایی است که در مورد واقعیت‌های این جنگ و تلفات بالای ارتش آمریکا و خسارات سنگین آن و ارقام هزینه‌ها که همه از دید مردم پنهان نگاه داشته می‌شود، تحقیق کنند و آمار واقعی و شیوه‌های سانسور حکمرانان دروغگو را افشا کنند.

عملیات تنبیهی علیه متجاوزان ادامه دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله سپاه ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خب، بعد دشمن کجاهای ایران رانابود کرد؟؟؟!!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
دمتون گرم
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
احسنت به شما. مرحبا. حال ما رو خوب می کنید. ادامه بدید
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
کویت را هر چه زود تر پاکسازی کنید خیلی طول کشیده.. لر های غیور لرستان، کهگلویه و بویر احمد، چهار محال بختیاری، همدان،، خوزستان وفارس خیلی وقت جنوب منتظر حمله زمینی هستند حوصله ما سر رفت
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا قوت سربازان اسلام خدای علی العظیم قوت.
بزنید لشکریان شیطان را که پایان ظلم آمریکا به حول و قوه الهی نزدیک است. بزنید یا علی مدد و یا عباس بن علی.
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
گرگ خون آشام خاصیتش این است پاره می‌کند منابع سرزمین ها را غارت می‌کند محکم بزنید
۲
۱۱
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United States of America
ناشناس
۱۶:۱۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
زنده باد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
قدردان همه نظامیان وهر کسی که به هرشکل برابر دشمن غدار و خونخوار ودشمن ایران ودشمن انسانیت ایستاده هستیم ،میمانیم وراه روشنشان را طریق راه می کنیم،من با تعدای از این عزیران نظامی صحبت کردم،تعدادیاشان از اول جنگ به خانه نرفته اند وخانواده خود را ندیده اند،به شدت خسته بودند ولی خدارا گواه میگیرم عین کوه استوار بودم،بخدا ازخودم خجالت کشیدم عجب جوانان پاکی ، عجب چهره های بهشتی داشتند ،خیلی لذت بردم،پاک وزلال بودند
۲
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
از این بابت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر می کنیم
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
تا به فنا نرفتیم بمب اتم بسازید
۷
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا روشکر
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خدا وچهارده معصوم علیهم السلام نگهدارتان 🤲🇮🇷🫶🇮🇷🤲
۵
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره تصریح آمریکا مبنی بر مشارکت آنها در تجاوز نظامی علیه ایران پاسخگو باشند
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