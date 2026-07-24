باشگاه خبرنگاران جوان - رویکرد محلهمحور در مدیریت شهری شیراز، بیش از آنکه یک الگوی اجرایی مقطعی باشد، به چارچوبی برای پیوند مطالبات مردمی با برنامههای کلان عمرانی و خدماتی تبدیل شده است؛ مسیری که بر استفاده از ظرفیت معتمدین، تقویت نقش مساجد و توزیع متوازن خدمات در سطح شهر استوار است.
محمد حسن اسدی شهردار شیراز در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی محلات و معتمدین کلانشهر شیراز با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، از معتمدین خواست تا با حفظ وحدت و انسجام، پل ارتباطی محکمی بین مردم و مدیریت شهری باشند.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه قائد شهید امت و شهدای مقاومت، سخنان خود را با وصف شرایط جنگی کشور آغاز کرد.
اسدی با اشاره به تهدیدات اخیر دشمن در جنوب کشور و حتی در شیراز، بر لزوم هوشیاری تأکید کرد و گفت: دشمن بسیار هوشمند است و با آزمایش و تست کردن، به دنبال تفرقهافکنی و وحدتشکنی است.
شهردار شیراز با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ملی را مهمترین مؤلفه برای عبور از این برهه حساس دانست.
شهردار شیراز در ادامه به تشریح حجم عظیم پروژههای عمرانی در شهر پرداخت و با وجود شرایط بحرانی، از تلاشهای شبانهروزی برای توسعه زیرساختهای شهری گفت.
اسدی با اعلام اینکه چهار خط مترو همزمان در شیراز در حال احداث است و پروژههای بزرگراهی با جدیت دنبال میشود، افزود: بیش از ۴۰ تقاطع غیرهمسطح در حدود ۴ سال اخیر در شیراز افتتاح شده است.
او با اشاره به افتتاح قریبالوقوع چند پروژه شاخص، گفت: تصفیهخانه فاضلاب محلی با ظرفیت ۲۰۰ لیتر بر ثانیه، بهزودی باغات قصردشت را آبیاری میکند و باغ ۲۳۰ هکتاری (باغبش) پس از سالها، بهزودی دربهای خود را به روی مردم باز میکند.
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بوستان ۴ هزار هکتاری به عنوان بزرگترین بوستان خاورمیانه، اعلام کرد: در هفته دولت، فاز نخست این بوستان عظیم در ارتفاعات شهر افتتاح میشود.
او همچنین از آغاز عملیات اجرایی خطوط جدید مترو و تکمیل تقاطعهای مواصلاتی مهم، به عنوان بخشی از ۱۸۵۰ پروژه فعال شهرداری یاد کرد.
اسدی با تأکید بر اینکه خدمت به مردم و تکریم اربابرجوع، سرلوحه کار شهرداری است، از معتمدین خواست تا مشکلات محلات را بدون دغدغه به گوش مدیران برسانند.
او با اشاره به برخی مسائل در شهر شیراز، بر نقش ادارات دیگر در حل مشکلات شهر تأکید کرد و گفت: نباید همه بار بر دوش شهرداری باشد.
شهردار شیراز در بخشی از سخنان خود، با انتشار آماری قابل تأمل، از همشهریان خواست تا در پرداخت عوارض شهری کوتاهی نکنند.
او با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مردم شیراز عوارض نوسازی و عوارض خودرو را پرداخت نمیکنند، خاطرنشان کرد: شهر با ۲۰ درصد درآمد چطور باید اداره شود.
اسدی از معتمدین و شورای محلات خواست تا مردم را برای پرداخت بهموقع عوارض تشویق کنند تا شهرداری بتواند در کنار دیگر درآمدهایی که کسب میکند، خدمات بهتری ارائه دهد.
شهردار شیراز در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از همراهی شورای اسلامی شهر، بر استمرار جلسات محلهمحور تأکید کرد و قول مساعد داد تا مسائل و مشکلات مطرحشده در اسرع وقت رسیدگی شود.
محمدتقی تذروی، نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز، نیز با گرامیداشت ایام سوگواری ماه محرم و صفر و تشییع پیکر شهید قائد، از همه عزیزانی که در این ایام مراسمها را احیا کردند و در مراسم تشییع حضور یافتند، تقدیر و تشکر کرد.
او همچنین با اشاره به تعطیلی سهروزه بازار وکیل و بازارهای سنتی شیراز در روزهای تشییع قائد شهید امت، از اصناف و بازاریان شیراز به دلیل این همدلی، تشکر ویژهای به عمل آورد.
نایبرئیس شورای شهر شیراز در بخشی از سخنان خود بر ضرورت گسترش برنامههای شوراهای اسلامی محلهها تأکید کرد و گفت: امیدواریم این جلسات ادامهدار باشد تا بتوانیم از این تجربه ارزشمند برای بهبود و احیای بهتر محلهها استفاده کنیم.
تذروی با تأکید بر این موضوع که این عزیزان با اخلاص و از بودجه شخصی خود برای خدمت به شهر هزینه میکنند، خواستار قدردانی عملی از این سرمایههای اجتماعی شد.
او همچنین از شهردار این کلانشهر خواست تا حداقل دوره سهساله برای مدیران مناطق در نظر گرفته شود تا بتوان خروجی کار را مشاهده کرد.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز بر ضرورت تعامل سازنده و احترام به جایگاه شوراهای اسلامی محلات و معتمدین محلی تأکید کرد.
تذروی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کمربندی شیراز پرداخت و گفت: خوشبختانه با فعالیتهایی که شهرداری در کمربندی شیراز انجام داده است، آمار تلفات کمربندی یکدوم شده که اقدام مثبتی است، اما همچنان موضوعات روشنایی، علائم و خطکشیها باید در دستور کار باشد.
او همچنین به موضوع باغات قصردشت اشاره کرد و با ابراز خرسندی از اجرای پروژه تصفیهخانه فاضلاب محلی که برای آبیاری این باغات احداث شده است، گفت: تا زمان راهاندازی کامل این تصفیهخانه، باید تدابیر لازم برای آبیاری این باغات اندیشیده شود.
نایبرئیس شورای اسلامی شهر شیراز همچنین بر ضرورت رفع مشکلات محلات تأکید کرد و گفت: پروژههای هزاران میلیاردی مهم است، اما اجرای پروژههایی در کوچهپسکوچههای محلات نیز برای مردم از ارزش و اهمیت بسزایی برخوردار است.
تذروی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از زحمات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز بهویژه در حادثه آتشسوزی دراک، گفت: در آتشسوزی اخیر بچههای آتشنشانی تا صبح فقط آتش خاموش میکردند تا آتشسوزی دراک به کل منطقه سرایت نکند، من در اینجا از مجموعه آتشنشانی تشکر میکنم.
او همچنین از تعامل برخی معاونتها، ادارات و سازمانهای شهرداری از جمله روابطعمومی، معاونت حملونقل، آرامستانها، پسماند، آتشنشانی و فضای سبز با شورای محلات تقدیر کرد و گفت: مجموعههایی هستند که از توان شورای محلات و معتمدین در امور شهری استفاده میکنند، انتظار داریم دیگر معاونتها هم از این فرصت استفاده کنند.
تذروی در پایان با اشاره به جلسات ماهیانه قبلی با شهرداران مناطق، بر لزوم احیای این جلسات تأکید کرد.
عضو شورای شهر شیراز افزود: شورای محلات امین شما هستند. هر اندازه وقت بگذارید، اینها حاضرند جان بدهند برای شهرشان.
طرح محلهمحوری را در دوره ششم پررنگتر کردیم
محمدرضا هاجری، رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهلبیت (ع) شورای اسلامی شهر نیز در این نشست با تأکید بر بازگشت طرحهای محلهمحور در دوره ششم شورای اسلامی شهر، از طراحی و اجرای شیوهنامه جدیدی خبر داد که در آن، قرارگاه مسجدمحوری به ریاست شهردار کلانشهر شیراز شکل گرفته و نظارت شورا نیز به عنوان ناظر، تضمینکننده شفافیت است.
او با اشاره به تاریخچه این طرح گفت: از شورای سوم با همکاری مرحوم حاج عزتالله فهندژ سعدی، مسجدمحوری را آغاز کردیم؛ در شورای چهارم به صورت عملیاتی دنبال شد و شورای ششم، فرصت دوبارهای بود تا نهتنها طرح را احیا، بلکه ساختار آن را متحول کنیم.
هاجری همچنین از اصلاح شیوهنامه قبلی در این دوره شورای اسلامی شهر خبر داد و با اشاره به جزئیات بودجهریزی جدید گفت: ۴۰ درصد از بودجه ۳ درصدی محلات (معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری) به زیرساختهای عمرانی (ساخت سالنهای ورزشی، بوستانها و...) اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهلبیت (ع) شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به مناسبتهای شهری (مانند غدیر، محرم، اربعین)، گفت: در اربعین حسینی امسال شهرداری همچون سنوات گذشته برنامههای فرهنگی مذهبی مختلفی را با محوریت مناطق شهرداری شیراز دنبال میکند.
او مرمت و بازسازی مساجد را از دیگر طرحهای مسجدمحوری عنوان کرد و با اشاره به فرایند اجرای طرحهای محلهمحوری و مسجدمحوری گفت: در هر منطقه، شهردار، نمایندگان شورا، معتمدین محلات و ائمه جماعات، طرحها را پیشنهاد میدهند و پس از تأیید در قرارگاه مرکزی، اجرا میشوند.
او همچنین از راهاندازی سامانه حامی در سازمان فرهنگی شهرداری برای ثبت نیازها و مشکلات محلات خبر داد و افزود: همه دستگاههای شهر را بررسی کردیم؛ هیچکدام به اندازه شورا و شهرداری شیراز، ظرفیت مدیریت محله را ندارند، باید قدر این فرصت را دانست.
هاجری در پایان، با تمجید از اعضای شورای اسلامی محلهها و معتمدین محلات، ابراز امیدواری کرد: با پشتیبانی مردم و دعای خیر آنان، بتوانند خادمانی شایسته برای مساجد و محلات شیراز باقی بمانند؛ بنابراین گزارش، مدیریت شهری شیراز در کنار پیشبرد پروژههای بزرگ عمرانی، بر تقویت سازوکارهای محلهمحور و استفاده از ظرفیت شوراهای اسلامی محلات، معتمدین و مساجد برای پیگیری مطالبات مردمی تمرکز دارد؛ مسیری که از یکسو بر توسعه زیرساختها و توزیع متوازن خدمات استوار است و از سوی دیگر، مشارکت اجتماعی و ارتباط مستقیم با بدنه محلات را به عنوان بخشی از فرآیند اداره شهر پررنگ میکند.
منبع: شهرداری شیراز