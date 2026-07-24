باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، در حاشیه نشست آسهآن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار و درباره راههای تقویت شراکت راهبردی دو کشور و تحولات منطقهای و بینالمللی دارای اهمیت مشترک گفتوگو کرد.
به گزارش بیانیه وزارت خارجه مصر، دو طرف بر تداوم دستاوردهای شراکت راهبردی و تقویت همکاریهای سیاسی، اقتصادی و سرمایهگذاری تأکید کردند.
عبدالعاطی با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری در مصر، بر اهمیت توسعه همکاری تجاری و برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و مجمع اقتصادی مصر و آمریکا در قاهره تأکید کرد. دو طرف همچنین درباره تحولات خاورمیانه، بهویژه فلسطین، رایزنی کردند و بر تکمیل اجرای مرحله اول طرح رئیسجمهور آمریکا، ورود بیمانع کمکهای بشردوستانه به غزه، تسریع فعالیت کمیته اداره غزه، استقرار نیروی ثباتبخش بینالمللی و توقف تجاوزات اسرائیل در کرانه باختری تأکید کردند.
در این دیدار، درباره پرونده ایران، کاهش تنش، پایبندی به یادداشت تفاهم آمریکا و ایران و ازسرگیری مذاکرات برای توافق نهایی نیز رایزنی شد. عبدالعاطی و روبیو بر تداوم هماهنگی و رایزنی در مرحله آتی و تقویت همکاری مشترک برای حمایت از امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.
منبع: الجزیره