سپاه پاسداران اعلام کرد: رزمندگان اسلام ساختمان باقی مانده مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون را منهدم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

متن کامل اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم اللّه قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت قهرمان و به پاخاسته ایران اسلامی

حماسه قیام بی‌نظیر شما دنیا را بیدار کرده است و دعای خیر شما، پیروزی‌های درخشان رزمندگان اسلام را تضمین کرده است.

رزمندگان اسلام در موج ۲۷ عملیات نصر۲، در تکمیل عملیات قبلی خود علیه مرکز داده‌های اطلاعاتی شرکت آمریکایی آمازون که نقش اصلی در تکمیل اطلاعات ارتش کودک‌کش آمریکا را بر عهده دارد، ساختمان باقی مانده این مرکز را هدف قرار داده و منهدم کردند.

عملیات تنبیهی رزمندگان اسلام ادامه دارد؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، شرکت آمازون
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۷:۵۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بزنین تا حساب کار درستشون بیاد اینجا ایرانه نه عراق و افغانستان
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
پرسنال
۱۶:۴۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
الان اونا در پاسخ بیان دیجیکالا رو بزن ما چیکار کنیم؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
اهدافی که از دشمن می‌زنید بطور مکرر تا نابودی باشد انشاءالله....درود بر شما🇮🇷
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
آفرین بر شما. مرحبا بر شما. دوستتان داریم
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
اکبر
۱۵:۳۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خیلی عالیه
من هم پیوسته می گفتم کل این ساختمان باید متلاشی میشد

خدا قوت 💪💪
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
درودبرسپاه زحمت کش وارتش عزیزخداشماراحفظ کنه خدانگهدارتون باشه
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
الله اکبر الله اکبر
۳
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بسیار عاااالی
۵
۱۶
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