باشگاه خبرنگاران جوان - شهرداری شیراز همزمان با آغاز عملیات پشتیبانی حملونقلی اربعین در محور شلمچه، مرحله نخست اعزام ناوگان اتوبوسرانی خود را با همراهی نیروهای اجرایی، فنی و نظارتی آغاز کرد؛ اقدامی که با هدف تأمین نیازهای حملونقلی زائران و با در نظر گرفتن الزامات ایمنی و امنیتی برنامهریزی شده است.
از اینرو، رامین طالبی، مسئول عملیات قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در محور شلمچه و رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز، از اعزام ۳۰ دستگاه اتوبوس از سوی شهرداری شیراز در مرحله نخست به این محور مرزی خبر داد.
او افزود: همزمان با اعزام اتوبوسها، ۶۰ نفر راننده و ۲۰ نفر از عوامل اجرایی سازمان مدیریت حملونقل مسافر نیز به همراه ناوگان اعزام شدهاند تا روند خدماترسانی با انسجام و آمادگی بیشتری دنبال شود.
طالبی تصریح کرد: در این مرحله همچنین سه دستگاه خودروی گشت بازرسی و یک دستگاه خودروی امدادی به همراه سه نفر تعمیرکار و متخصص فنی به محور شلمچه اعزام شدهاند تا پشتیبانی فنی و نظارت میدانی بر عملکرد ناوگان بهصورت مستمر انجام شود.
مسئول عملیات قرارگاه حملونقل مرزی اربعین در محور شلمچه خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی و تصمیمات اتخاذشده در خصوص رعایت ایمنی و حفظ امنیت افراد اعزامی، اتوبوسهای تخصیصدادهشده طی چند مرحله و متناسب با نیاز اعلامی به شلمچه اعزام خواهند شد.
او تأکید کرد: برنامهریزی برای اعزام مرحلهای ناوگان با هدف مدیریت بهتر ظرفیت، حفظ آمادگی عملیاتی و تأمین خدمات مورد نیاز در زمان مناسب انجام شده است.
گفتنی است، اعزام مرحلهای ناوگان اتوبوسرانی شهرداری شیراز به شلمچه، بخشی از برنامهریزی مدیریت شهری برای مشارکت مؤثر در پشتیبانی حملونقل اربعین و ارائه خدمات منظم، ایمن و هدفمند به زائران در یکی از مهمترین محورهای مرزی کشور به شمار میرود.
منبع: شهرداری شیراز