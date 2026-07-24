باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - طرح مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، ساماندهی انشعابهای غیرمجاز و بهبود روند خدماترسانی در استان تهران همچنان در حال اجراست؛ طرحی که بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، تاکنون نتایج قابلتوجهی از جمله نصب هزاران انشعاب جدید، تعویض کنتورهای معیوب و جمعآوری برقهای غیرمجاز به همراه داشته است.
در همین راستا محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون ۱۰ هزار و ۸۵۵ انشعاب جدید در شهرستانهای استان تهران نصب شده است.
او افزود: همچنین در این مدت ۱۲ هزار و ۳۱۲ کنتور معیوب تعویض شده است.
محمودی ادامه داد: در طی این مدت ۱۳ هزار و ۱۹۲ برق غیرمجاز جمعآوری شده که با جمعآوری این برقها بیش از ۵۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی احصا شده است.