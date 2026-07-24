باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری فرانسه از وقوع چندین انفجار و برخاستن ستون دود در نزدیکی فرودگاه بینالمللی اربیل در عراق خبر داده است. شبکه المیادین نیز گزارش کرده که سامانه پدافند هوایی آمریکا در پی حمله پهپادی در این منطقه فعال شده است.
رسانه عراقی شفق نیوز به نقل از شاهدان عینی از شنیده شدن صدای ۵ انفجار پیاپی در آسمان اربیل خبر داده است. همچنین برخی رسانههای غیررسمی اعلام کردهاند که انبارهای کنسولگری آمریکا در اربیل و مقر گروههای کُرد مخالف ایران هدف قرار گرفتهاند.
منبع: المیادین