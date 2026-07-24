خبرگزاری فرانسه روز جمعه از وقوع چندین انفجار و برخاستن ستون دود در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل در عراق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاری فرانسه از وقوع چندین انفجار و برخاستن ستون دود در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل در عراق خبر داده است. شبکه المیادین نیز گزارش کرده که سامانه پدافند هوایی آمریکا در پی حمله پهپادی در این منطقه فعال شده است.

رسانه عراقی شفق نیوز به نقل از شاهدان عینی از شنیده شدن صدای ۵ انفجار پیاپی در آسمان اربیل خبر داده است. همچنین برخی رسانه‌های غیررسمی اعلام کرده‌اند که انبار‌های کنسولگری آمریکا در اربیل و مقر گروه‌های کُرد مخالف ایران هدف قرار گرفته‌اند.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله هوایی ، اربیل عراق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۷:۴۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ایرانِ من بزن که خوب می زنی
۰
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