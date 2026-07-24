در پایان نشست وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای ۲۵ سند امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سفر سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به قرقیزستان برای شرکت در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم در پایان این نشست توسط وزرای امور خارجه سازمان همکاری شانگهای به امضا رسید.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد شهر چولپن‌آتا در جمهوری قرقیزستان شد.

عراقچی در سخنرانی خود در جمع وزیران امور خارجه کشورهای عضو ضمن اشاره به ضرورت «گذار از همکاری‌های عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعه‌محور» تاکید کرد: «سکوت و مواضع دوپهلو در برابر حمله به ایران،متجاوزان را به تکرار جنایت تشویق می‌کند.»