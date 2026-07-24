باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران انتظامی بخش درح با کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در منازل مسکونی در سطح شهر درح، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی پلیسی محل‌های دپوی سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل‌های شناسایی شده، مقدار هزار و ۳۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

سرهنگ میرزایی با بیان اینکه در این رابطه ۳ متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند؛ تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

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فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه بیان کرد: همچنین در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۱۰ و اعلام اینکه فردی در حال سرقت کابل‌های برق می‌باشد بلافاصله مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان سربیشه، در محل حاضر که مشاهده شده فردی که اقدام به سرقت کابل برق نموده دچار برق گرفتگی شده و بر روی زمین افتاده که بلافاصله اقدامات امدادی صورت گرفته و وی به بیمارستان منتقل شده است.

او گفت: پس از بهبودی سارق با ورود کارآگاهان پلیس آگاهی به این پرونده و انجام اقدامات فنی و پلیسی یک فقره سرقت کابل‌های برق سه فاز به متراژ ۱۰۳ متر کشف شد.

سرهنگ میرزایی با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل شد؛ به شهروندان توصیه کرد موارد مشکوک را بلافاصله با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.