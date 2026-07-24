طبق اعلام شرکت‌های هواپیمایی برنامه‌ریزی برای جابه‌جایی ۸‌هزار و۶۰۰ نفر و انجام ۴۳ پرواز در ایام اربعین صورت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - همزمان با آغاز عملیات پروازهای اربعین حسینی، از اول مردادماه تا ۱۶ مرداد برنامه‌ریزی لازم برای جابه‌جایی زائران توسط شرکت‌های هواپیمایی صورت گرفته و تاکنون طبق اعلام برخی از شرکت‌های هواپیمایی ۴۳ پرواز در مسیر نجف  برای ۸هزار و ۶۰۰ نفر را در دستور کار قرار گرفته شده است.

طبق اعلام صمد سلیمانی بر اساس برنامه‌ریزی‌های‌ انجام شده، پروازهای اربعین کاسپین در مسیر نجف از شهرهای تهران، مشهد، یزد، اصفهان و ارومیه انجام خواهد شد تا بخشی از تقاضای سفر زائران عتبات عالیات را در ایام اربعین پوشش دهد.

وی افزود:در حال حاضر سه فروند هواپیما برای انجام پروازهای اربعین این شرکت اختصاص یافته که در صورت افزایش تقاضا و نهایی شدن برنامه‌های عملیاتی، تعداد پروازها و ظرفیت ناوگان  از جمله MD نیز افزایش خواهد یافت.

اوافزود: نرخ مصوب بلیت پروازهای رفت و برگشت اربعین شرکت هواپیمایی در این بازه زمانی ۱۲ میلیون تومان  برای تهران و  اکثر استان ها است.

سلیمانی تأکید کرد: مجوز به‌کارگیری هواپیمای MD نیز برای عملیات پروازهای اربعین اخذ شده و این موضوع امکان افزایش ظرفیت جابه‌جایی زائران را برای شرکت هواپیمایی فراهم می‌کند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود با اضافه شدن این هواپیما به ناوگان عملیاتی، تعداد پروازهای اربعین این شرکت در روزهای آینده افزایش یابد.

وی یاد آور شد: عملیات پروازهای اربعین شرکت هواپیمایی از ابتدای مرداد آغاز شده و تا ۱۶ مرداد در شهرهای تهرانادامه خواهد داشت و تاکنون برای انجام ۴۳ پرواز برنامه‌ریزی شده است.

پیش از این مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در تشریح جزئیات فروش بلیت پروازهای اربعین حسینی اظهار کرد: زائران برای تهیه بلیت نیازی به مراجعه حضوری ندارند و می‌توانند از طریق سامانه‌های فروش آنلاین اقدام کنند؛ البته در صورت تمایل، امکان مراجعه به دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های دارای مجوز نیز فراهم است.

وی با اشاره به مصوبات ستاد اربعین صنعت هوایی افزود: در بازه زمانی ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد، فروش بلیت به‌صورت چارتری ممنوع است و سازمان هواپیمایی کشوری با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد. این موضوع در جلسه اخیر ستاد اربعین صنعت هوایی ابلاغ و به صورت بخشنامه به شرکت‌ها اعلام شده است.

اخوان ادامه داد: فروش گروهی بلیت نیز تنها تا سقف ۹ نفر مجاز بوده و فروش برای گروه‌های بیش از ۹ نفر ممنوع است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر ثبات نرخ بلیت‌های اربعین گفت: قیمت بلیت برای کودکان و بزرگسالان یکسان است و هیچ‌گونه افزایش یا کاهشی نسبت به نرخ‌های مصوب اعمال نخواهد شد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برخی تخلفات احتمالی در بازار فروش بلیت تأکید کرد: هیچ شرکت یا سامانه‌ای مجاز نیست خرید بلیت رفت و برگشت را به زائران تحمیل کند و نرخ‌های اعلامی مربوط به بلیت‌های یک‌طرفه است. بنابراین، هیچ الزام و اجباری برای خرید بلیت دوطرفه وجود ندارد.

 

برچسب ها: پرواز ، اربعین
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