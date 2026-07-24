شاخص کیفیت هوا در شهر قم امروز جمعه هم به علت آلاینده ذرات معلق در شرایط ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان -بر اساس اطلاعات ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۱ صبح، دریافتی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان، امروز جمعه مورخ دوم مرداد ماه شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق ( PM2/5) در شرایط ناسالم و در شهر قنوات و شهر کهک در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. 

 توصیه می شود: افراد مبتلا به بیماری های قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان و مبتلایان به آسم و زنان باردار باید فعالیت های طولانی یا سنگين خارج از منزل را كاهش دهند.

سایر افراد نیز باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: وضعیت جوی قم ، اخبار سلامت
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