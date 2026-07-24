باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه- صادق حسینزاده ملکی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با تشریح برنامههای این وزارتخانه برای ایام اربعین حسینی، گفت: راهبرد کلان آموزش و پرورش در این حوزه، ناظر بر تسهیلگری در اعزام دانشآموزان و فرهنگیان، حمایت از کنشگری مردمی و تولید محتوای فرهنگی است.
اصلاح دستورالعمل اردوهای برونمرزی
وی با تأکید بر اینکه نسخه جدید دستورالعمل اردوهای دانشآموزی، بسیاری از چالشهای پیشین را مرتفع کرده است، افزود: این دستورالعمل پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش، قابلیت اجرایی یافته و امکان برگزاری اردوهای برونمرزیِ دارای پیوست تربیتی را فراهم آورده است.
حسینزاده ملکی تصریح کرد: فرآیند صدور مجوزها در این نسخه جدید، شفاف و تسهیل شده است.
استقرار زیرساختهای رفاهی در ۷ استان مرزی
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حمایت از ظرفیتهای مردمی در میزبانی از زائران، گفت: آموزش و پرورش با قرار دادن مدارس و مراکز آموزشی در اختیار موکبها و فعالیتهای مردمی، به حمایت از زائران اربعین میپردازد.
به گفته وی، این طرح بهصورت ویژه در هفت استان سیستان و بلوچستان، لرستان، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان عملیاتی شده و هماهنگیهای لازم جهت خدماترسانی به زائران در این مراکز انجام گرفته است.
تولیدات فرهنگی و بسترهای کنشگری دانشآموزی
حسینزاده ملکی، سومین محور برنامهها را فعالیتهای فرهنگی و محتوایی برشمرد و تصریح کرد: محصولات متنوع فرهنگی در قالبهای دیجیتال و فیزیکی برای ارائه در مبادی خروجی، مرزها، موکبهای آموزش و پرورش و اردوگاههای دانشآموزی تهیه و تدارک دیده شده است.
وی با تأکید بر سیاست «میداندادن به دانشآموزان» افزود: شبکهای از دانشآموزان کنشگر برای ایفای نقش در حرکت عظیم اربعین سازماندهی شدهاند تا ضمن مسئولیتپذیری، در این مسیر معنوی نقشآفرینی کنند.
وضعیت اعزامها و تأمین مالی
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در خصوص شرایط فعلی اعزامها تصریح کرد: در حال حاضر هیچ ممنوعیتی برای اعزام دانشآموزان و فرهنگیان وجود ندارد و در صورت بروز هرگونه محدودیت احتمالی در آینده، این وزارتخانه تابع تصمیمات مراجع امنیتی و ذیصلاح خواهد بود.
حسینزاده ملکی در پایان با اشاره به ماهیت مردمی برنامههای اربعین، تأکید کرد: عمده فعالیتهای مرتبط با اربعین مبتنی بر بودجههای دولتی نیست و سازوکارهای لازم برای بهرهگیری از ظرفیت کمکهای مردمی و خیرین جهت پیشبرد برنامهها فراهم شده است.