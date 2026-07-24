باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه فدراسیون روسیه در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با یکدیگر دیدار و گفتوگو کردند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای وارد شهر چولپنآتا در جمهوری قرقیزستان شد.
نشست دورهای شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز ۲ مرداد (۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶) به ریاست جمهوری قرقیزستان در شهر چولپونآتا برگزار شد. این نشست در سالی برگزار میشود که مصادف با بیستوپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای است و یکی از مهمترین رویدادهای سطح عالی در دوران ریاست قرقیزستان بر این سازمان با شعار «۲۵ سال سازمان همکاری شانگهای؛ با هم به سوی صلح پایدار، توسعه و شکوفایی» به شمار میرود.