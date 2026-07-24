باشگاه خبرنگاران جوان -سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیطزیست استان، از پایان عملیات سرشماری تابستانه حیاتوحش در منطقه شکارممنوع کهک خبر داد. این عملیات با هدف پایش دقیق وضعیت گونههای جانوری و ارتقای سطح حفاظتی زیستگاههای استان صورت گرفت.
وی در تشریح چالشهای زیستمحیطی استان، خشکسالیهای مستمر و برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی در یک دهه گذشته را دو عامل مخرب بر پیکره طبیعت قم دانست.
محمدی در این خصوص افزود: تداوم خشکسالی و افت شدید منابع آب زیرزمینی، حیات گیاهی و جانوری منطقه را بهشدت تحت فشار قرار داده و ضرورت نظارت مستمر و اتخاذ راهکارهای حمایتی را دوچندان کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به تلاشهای شبانهروزی محیطبانان برای حراست از سرمایههای ارزشمند طبیعی استان، گفت: ارتقای سطح حفاظتی در مناطقی همچون کهک و تالاب مره، به عنوان یک اولویت در دستور کار این اداره کل قرار دارد و با جدیت پیگیری میشود.
وی در پایان با هشدار نسبت به افزایش مخاطرات فصل گرما، بهویژه خطر آتشسوزی در عرصههای طبیعی، از عموم مردم و دستگاههای مسئول خواست تا با همافزایی و همکاری، در اجرای برنامههای حفاظتی و صیانت از تنوع زیستی استان، یاریگر ادارهکل محیط زیست باشند.
منبع:محیط زیست قم