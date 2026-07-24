مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت:تداوم خشکسالی و افت شدید منابع آب زیرزمینی، حیات گیاهی و جانوری را به‌شدت تحت فشار قرار داده و ضرورت نظارت مستمر و اتخاذ راهکار‌های حمایتی را دوچندان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -سیده مریم محمدی مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان، از پایان عملیات سرشماری تابستانه حیات‌وحش در منطقه شکارممنوع کهک خبر داد. این عملیات با هدف پایش دقیق وضعیت گونه‌های جانوری و ارتقای سطح حفاظتی زیستگاه‌های استان صورت گرفت.

وی در تشریح چالش‌های زیست‌محیطی استان، خشکسالی‌های مستمر و برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی در یک دهه گذشته را دو عامل مخرب بر پیکره طبیعت قم دانست.

محمدی در این خصوص افزود: تداوم خشکسالی و افت شدید منابع آب زیرزمینی، حیات گیاهی و جانوری منطقه را به‌شدت تحت فشار قرار داده و ضرورت نظارت مستمر و اتخاذ راهکار‌های حمایتی را دوچندان کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان برای حراست از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی استان، گفت: ارتقای سطح حفاظتی در مناطقی همچون کهک و تالاب مره، به عنوان یک اولویت در دستور کار این اداره کل قرار دارد و با جدیت پیگیری می‌شود.

وی در پایان با هشدار نسبت به افزایش مخاطرات فصل گرما، به‌ویژه خطر آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، از عموم مردم و دستگاه‌های مسئول خواست تا با هم‌افزایی و همکاری، در اجرای برنامه‌های حفاظتی و صیانت از تنوع زیستی استان، یاری‌گر اداره‌کل محیط زیست باشند.

منبع:محیط زیست قم

برچسب ها: محیط زیست قم ، حیات وحش
خبرهای مرتبط
رها سازی ۹ بال پرنده شکاری در تالاب بهشت معصومه قم
ثبت حضور تشی در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم توسط محیط‌بانان +فیلم
پلنگ دره، بهشت گمشده قم؛ از نام تا واقعیت یک زیستگاه در خطر+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترمز ۱۶ خودروی حادثه ساز در محور کمربندی امام علی (ع) قم کشیده شد
تکذیب شایعه بازگشایی شعب ساعدی‌نیا توسط دادگستری قم
برخورد مرگبار تریلی و خاور در اتوبان قم ـ گرمسار
تب قم بالا می رود + فیلم
اختتامیه رقابت‌های کاتا جودوی کشور گرامیداشت آقای شهید ایران در قم
اختلال در جریان آب فردا شنبه در بلوار شهید کبیری قم
چهار هاکی‌باز قمی در اردوی انتخابی تیم ملی
آخرین روند بازسازی منازل آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم در قم
آخرین اخبار
آخرین روند بازسازی منازل آسیب‌دیده جنگ تحمیلی سوم در قم
برخورد مرگبار تریلی و خاور در اتوبان قم ـ گرمسار
تب قم بالا می رود + فیلم
ترمز ۱۶ خودروی حادثه ساز در محور کمربندی امام علی (ع) قم کشیده شد
اختلال در جریان آب فردا شنبه در بلوار شهید کبیری قم
تکذیب شایعه بازگشایی شعب ساعدی‌نیا توسط دادگستری قم
چهار هاکی‌باز قمی در اردوی انتخابی تیم ملی
اختتامیه رقابت‌های کاتا جودوی کشور گرامیداشت آقای شهید ایران در قم
امر به معروف با زبان نادرست، نتیجه معکوس دارد/ خیابان‌ها جای تبیین نیست
تداوم خشکسالی حیات گیاهی و جانوری قم را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است
هوای قم همچنان در شرایط ناسالم است /لزوم توجه به هشدارهای مراقبتی