باشگاه خبرنگاران جوان - حامد بهرام‌نیا رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران با تشریح گستره فعالیت‌های مدیریت برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران افزود: حوزه مسئولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات، طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد؛ از تعمیر تجهیزات و تأسیسات فرایندی، سازه‌های دریایی، توربین‌ها، کمپرسورها، دیزل‌ها و مولد‌های برق گرفته تا انواع ابزارآلات و تجهیزات تخصصی مورد استفاده در سکو‌ها و تأسیسات خشکی.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی تعمیرات به‌صورت سالانه انجام می‌شود اظهارداشت: مناطق عملیاتی براساس برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه، توصیه‌های سازندگان و گزارش‌های بهره‌برداری، نیاز‌های تعمیراتی را اعلام می‌کنند و بر مبنای آن برنامه‌های سالانه تدوین می‌شود.

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: بخش قابل توجهی از تجهیزات و تأسیسات با فرسودگی روبه‌رو هستند و همین موضوع سبب می‌شود در کنار تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده، با حجم قابل توجهی از تعمیرات اضطراری نیز روبه‌رو باشیم.

بهرام‌نیا ادامه داد: گاهی تجهیزات حیاتی به‌صورت ناگهانی دچار مشکل می‌شوند و ناچاریم اولویت برنامه‌های تعمیراتی را تغییر دهیم؛ زیرا حفظ تولید، مهم‌ترین اولویت شرکت است.

وی با بیان اینکه در عمل دو دسته تعمیرات داریم، تصریح کرد: نخست تعمیرات پیشگیرانه که براساس برنامه انجام می‌شود و دوم تعمیرات پیش‌بینی‌نشده که به دلیل شرایط عملیاتی، فرسودگی تجهیزات، محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری تأمین قطعات، ناگزیر باید با اولویت بالا اجرا شوند.

تکیه بر توان داخلی برای تأمین قطعات

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران درباره تأمین تجهیزات مورد نیاز نیز گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، استفاده از سازندگان اصلی خارجی بسیار دشوار شده است، ازاین‌رو سیاست شرکت، استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان داخلی است.

به گفته وی توسعه توان داخلی افزون‌بر کاهش زمان تأمین قطعات، سبب افزایش اطمینان در اجرای تعمیرات و کاهش وابستگی به خارج از کشور می‌شود.

بهرام‌نیا با اشاره به فرایند اجرای تعمیرات بیان کرد: هیچ عملیات تعمیراتی بدون هماهنگی میان واحد‌های بهره‌برداری، تعمیرات، بازرسی فنی، مدیریت تولید و اچ‌اس‌ئی آغاز نمی‌شود.

وی افزود: پیش از شروع هر پروژه تعمیراتی، شرح نیاز، شناسنامه فعالیت‌ها، زمان‌بندی اجرا و مسئولیت هر بخش تدوین و در نشست‌های مشترک بررسی می‌شود تا عملیات با کمترین ریسک و حداقل افت تولید انجام شود.

تعمیرات فراساحل؛ دشوارتر از خشکی

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران با بیان اینکه تعمیرات سکو‌های دریایی شرایط متفاوتی نسبت به تأسیسات خشکی دارد، گفت: محدودیت دسترسی، شرایط جوی، انتقال تجهیزات، محدودیت استقرار نیرو‌ها و نبود امکانات گسترده کارگاهی از مهم‌ترین چالش‌های عملیات تعمیرات در دریاست.

وی ادامه داد: در خشکی، امکان استفاده سریع از تجهیزات، نیروی انسانی و پیمانکاران مختلف وجود دارد، اما در دریا هر عملیات نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مدیریت پیچیده‌تر است.

بهرام‌نیا با اشاره به دستاورد‌های سال‌های اخیر بیان کرد: امروز در تعمیر بسیاری از تجهیزات راهبردی، سازه‌های دریایی، توربین‌ها، دیزل‌ها و سایر تجهیزات حساس، توان داخلی رشد قابل توجهی وجود دارد و شرکت‌های ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها ورود پیدا کرده‌اند.

وی تأکید کرد: البته هنوز برای دستیابی به زنجیره کامل ساخت و تعمیر تجهیزات راهبردی باید مسیر توسعه فناوری و انتقال دانش ادامه یابد.

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این حوزه را انتقال تجربه میان نیرو‌های باسابقه و جوان دانست و گفت: اگر جذب نیرو‌های متخصص و انتقال دانش به‌درستی انجام نشود، به‌تدریج دانش فنی در مجموعه کارفرمایی کاهش و وابستگی به پیمانکاران افزایش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: برون‌سپاری لازم است، اما نباید به‌گونه‌ای باشد که دانش فنی از بدنه کارفرما خارج شود. حفظ این سرمایه انسانی برای آینده صنعت نفت ضروری است.

تعمیرات پیشگیرانه، شرط آمادگی برای اوج تولید

بهرام‌نیا درباره برنامه‌های آمادگی پیش از فصل اوج تولید بیان کرد: اساس این آمادگی، اجرای کامل تعمیرات پیشگیرانه، بازرسی‌های دوره‌ای و اطمینان از سلامت تجهیزات است تا واحد‌های تولیدی با بیشترین قابلیت اطمینان وارد دوره اوج مصرف شوند.

وی افزود: توسعه نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی و اجرای دقیق برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه، نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات دارد.

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به اقدام‌های اخیر این شرکت گفت: بخش مهمی از برنامه‌های تعمیراتی بر تعمیر و نگهداشت توربین‌های گازی و مولد‌های برق متمرکز بوده است. با اجرای برنامه‌های تعمیرات اساسی و زمان‌بندی مناسب، تلاش شده احتمال خروج ناگهانی توربین‌ها از مدار به حداقل برسد و پایداری تولید برق مورد نیاز تأسیسات نفتی تضمین شود.

بهرام‌نیا افزود: این برنامه‌ها در همه مناطق عملیاتی شرکت ازجمله لاوان، سیری، خارک، کیش و سایر مناطق در حال اجراست و مناقصه‌های جدید نیز برای ادامه این روند در دستور کار قرار دارد.

ایجاد کارگاه‌های تخصصی تعمیرات در دستور کار

وی از برنامه این شرکت برای ایجاد مراکز تخصصی تعمیرات خبر داد و گفت: یکی از مهم‌ترین طرح‌ها، راه‌اندازی کارگاه تخصصی تعمیر شیرآلات صنعتی (Valve Shop) است. اکنون تعداد زیادی شیر صنعتی به دلیل نبود زیرساخت تعمیراتی مناسب از چرخه بهره‌برداری خارج می‌شوند، درحالی‌که بخش قابل توجهی از آنها قابلیت تعمیر و بازگشت به چرخه را دارند.

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران ادامه داد: ایجاد این مراکز ضمن صرفه‌جویی مالی، دسترسی سریع‌تر به تجهیزات، کاهش زمان توقف تولید و افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات را به دنبال خواهد داشت.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد مراکز تخصصی تعمیر دیزل‌ها و سایر تجهیزات راهبردی خبر داد و بیان کرد: هدف نهایی، رسیدن به نقطه‌ای است که تعمیرات اضطراری به حداقل ممکن کاهش یابد و همه تجهیزات براساس برنامه‌های تعمیرات پیشگیرانه مدیریت شوند.

بومی‌سازی سیستم‌های کنترلی توربین‌ها

بهرام‌نیا یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های اخیر را بومی‌سازی سیستم‌های کنترلی توربین‌ها دانست و گفت: در منطقه سیری، سیستم کنترلی توربین‌های زیمنس با استفاده از توان شرکت‌های داخلی بومی‌سازی شده است که نتیجه آن فراتر از انتظار بود.

رئیس برنامه‌ریزی و هماهنگی تعمیرات شرکت نفت فلات قاره ایران تصریح کرد: این شرکت با برگزاری مناقصه‌های تخصصی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها، مسیر کاهش وابستگی به خارج از کشور را با جدیت دنبال می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد کارکنان صنعت نفت در بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جریان جنگ اخیر اظهارداشت: همکاران صنعت نفت با همراهی پیمانکاران توانمند داخلی توانستند بخشی از تأسیسات آسیب‌دیده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردانند.

بهرام‌نیا با بیان اینکه آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، حمایت از نیروی انسانی متخصص، برنامه‌ریزی برای انتقال دانش، تقویت بخش خصوصی توانمند و درعین‌حال حفظ توان فنی بدنه کارفرمایی است، یادآور شد: این دو مکمل یکدیگر هستند و در کنار هم می‌توانند آینده صنعت نفت کشور را تضمین کنند.

منبع: وزارت نفت