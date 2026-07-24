امام جمعه سنندج با محکوم کردن تداوم جنایات علیه مردم غزه، رفتار کشورهای مدعی حقوق بشر را مصداق استانداردهای دوگانه دانست و بر لزوم اقدام جدی جامعه جهانی برای توقف کشتار غیرنظامیان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی _  ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج که در مسجد جامع این شهر برگزار شد، با اشاره به ادامه حملات علیه مردم فلسطین، اظهار کرد: امروز مردم غزه علاوه بر بمباران‌های گسترده، با محاصره و گرسنگی نیز روبه‌رو هستند و این اقدامات از بزرگ‌ترین فجایع انسانی عصر حاضر به شمار می‌رود.

وی با انتقاد از عملکرد کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر افزود: کشورهایی که از آزادی و حقوق بشر سخن می‌گویند، در برابر کشتار زنان، کودکان و غیرنظامیان سکوت کرده یا از عاملان این جنایات حمایت می‌کنند و این رفتار نشان‌دهنده تناقض آشکار در ادعاهای آنان است.

امام جمعه سنندج تأکید کرد: جنایت علیه ملت‌های مظلوم نه با آموزه‌های دینی سازگار است و نه با اصول انسانی و اخلاقی و انتظار می‌رود جامعه جهانی با احساس مسئولیت برای پایان دادن به این فجایع وارد عمل شود.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به مسائل اقتصادی کشور پرداخت و گفت: رفع تبعیض، تحقق عدالت و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را برطرف کند و زمینه بهبود معیشت مردم را فراهم سازد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان کردستان افزود: با وجود توانمندی‌های فراوان، مردم نباید زیر بار فشارهای اقتصادی قرار گیرند و لازم است برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای رونق تولید و ایجاد اشتغال انجام شود.

امام جمعه سنندج همچنین با تبریک هفته مهارت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه آموزش‌های مهارتی را یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش بیکاری دانست و اظهار کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از جوانان در کنار گسترش مهارت‌آموزی، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

وی در ادامه خواستار شفاف‌سازی درباره روند اجرای مناطق آزاد بانه و مریوان شد و گفت: مردم انتظار دارند آثار اجرای این طرح‌ها در اشتغال، رونق تجارت و بهبود وضعیت معیشتی آنان به‌صورت ملموس مشاهده شود.

ماموستا رستمی افزایش قیمت مسکن را از دغدغه‌های مهم جوانان عنوان کرد و افزود: فراهم کردن شرایط مناسب برای اشتغال، ازدواج و تأمین مسکن از مهم‌ترین وظایف مسئولان است و باید با برنامه‌ریزی جدی در این حوزه اقدام شود.

وی همچنین با اشاره به واگذاری برخی اختیارات به استانداران، بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استان برای رفع مشکلات اقتصادی و توسعه منطقه تأکید کرد.

امام جمعه سنندج در پایان با ابراز تأسف از جان‌باختن کودک سه ساله بر اثر حمله سگ‌های بلاصاحب، از شهرداری‌ها خواست با اجرای اقدامات پیشگیرانه و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب، از تکرار چنین حوادث تلخی جلوگیری کنند.

برچسب ها: نماز جمعه ، خطبه ، ماموستا رستمی ، سنندج ، کردستان
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