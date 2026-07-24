روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ، عمداً از برگزاری دیدارهای حضوری با بنیامین نتانیاهو خودداری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، عمداً از برگزاری دیدار‌های حضوری با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، خودداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ از ماه فوریه گذشته با وجود تماس‌های تلفنی منظم، هیچ ملاقات چهره‌به‌چهره‌ای با نتانیاهو نداشته است. این در حالی است که نتانیاهو هفته‌هاست برای ترتیب دادن یک دیدار شخصی با رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند، اما این کوشش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده و نشان‌دهنده اختلاف مواضع میان دو طرف است.

وال استریت ژورنال اشاره کرده است که مقامات اسرائیلی به ویژه با توجه به احتمال سفر نتانیاهو به آمریکا در هفته آینده برای شرکت در مراسم لیندسی گراهام، تلاش‌های گسترده‌ای برای ترتیب دادن این دیدار انجام می‌دهند، اما این سفر هنوز تأیید نهایی را دریافت نکرده و موضع کاخ سفید در این باره همچنان مبهم است.

پایگاه آکسیوس نیز پیش‌تر گزارش داده بود که ترامپ در یک تماس تلفنی با نتانیاهو، خشم خود را ابراز کرده و این موضوع بر پیچیدگی روابط دو طرف افزوده است.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: ترامپ و نتانیاهو ، جنگ ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
آخه دیدی چی شد ترامپ ناراحت شد!!
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
اینم بازیشونه... تهش یه چیزی هست .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۸:۲۲ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
سلام
بعد از اینکه امریکا فکر کرد دفاعی ایران فرسوده شده اسراییل به ایران حمله خواهد کرد . اسراییل پایگاه امن امریکا شده .
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ ملعون لابد گفته ما که تو جهنم تا ابد پیش هم هستیم
۰
۵
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United States of America
ناشناس
۱۶:۴۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
از اختلاف این دو جنایتکار صحبت کردن کاملا ساده لوحانه است،هزاران بار این حرفها را زدید وهیچ،نگید لطفا نگید،خودتونو کوچک نکنید
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
همش فریب باورنکنیدسگ زردبرادرشغال
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
مرگ بر اسرائیل
۲
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
شاید از اینکه بیبی خرش کرد با ایران درگیرش کرد و خودشو کنار کشید ناراحن شده
۴
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ج
۱۸:۵۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
هردو جنایتکار در این مسیر کاملا هماهنگند
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