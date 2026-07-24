باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، عمداً از برگزاری دیدار‌های حضوری با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، خودداری می‌کند.

بر اساس این گزارش، ترامپ از ماه فوریه گذشته با وجود تماس‌های تلفنی منظم، هیچ ملاقات چهره‌به‌چهره‌ای با نتانیاهو نداشته است. این در حالی است که نتانیاهو هفته‌هاست برای ترتیب دادن یک دیدار شخصی با رئیس‌جمهور آمریکا تلاش می‌کند، اما این کوشش‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده و نشان‌دهنده اختلاف مواضع میان دو طرف است.

وال استریت ژورنال اشاره کرده است که مقامات اسرائیلی به ویژه با توجه به احتمال سفر نتانیاهو به آمریکا در هفته آینده برای شرکت در مراسم لیندسی گراهام، تلاش‌های گسترده‌ای برای ترتیب دادن این دیدار انجام می‌دهند، اما این سفر هنوز تأیید نهایی را دریافت نکرده و موضع کاخ سفید در این باره همچنان مبهم است.

پایگاه آکسیوس نیز پیش‌تر گزارش داده بود که ترامپ در یک تماس تلفنی با نتانیاهو، خشم خود را ابراز کرده و این موضوع بر پیچیدگی روابط دو طرف افزوده است.

منبع: روسیا الیوم