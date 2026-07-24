باشگاه خبرنگاران جوان- امام جمعه کرمان در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عمار یاسر، چهره بصیر تاریخ اسلام و همچنین شیخ شهاب‌الدین سهروردی (شیخ اشراق)، به سالگرد اقامه نخستین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در تهران اشاره کرد و گفت: یاد و خاطره امام جمعه شهید و عزیز، آیت‌الله طالقانی را گرامی می‌داریم؛ خطبه‌های ایشان در مقاطع حساس تاریخ انقلاب، منشأ نورانیت و بصیرت‌افزایی بود و کشور را از فتنه‌های بسیاری نجات داد؛ تاریخ و ملت ایران، صلابت و راهبردی بودن سخنان آن عالم شهید را هرگز فراموش نخواهد کرد.

وی نماز جمعه را کانون توجه به خداوند و محور وحدت و حضور مردم در کنار یکدیگر خواند و افزود: نماز جمعه‌ای که به دستور امام راحل (ره) پایه‌گذاری شد، به جریانی پویا در کشور تبدیل گشت.

امام جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحرکات اخیر دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: دشمنان قسم‌خورده ما، با انجام عملیات‌های نظامی، خطه جنوب و جنوب‌شرق کشور را که سرزمین مردان سلحشور، ظلم‌ستیز و دلاوران دوران دفاع مقدس است، هدف قرار داده‌اند.

وی افزود: اهداف راهبردی دشمن از این حملات، تضعیف توان نظامی و پدافندی کشور، ایجاد جنگ روانی و اقتصادی، نفوذ و بی‌ثبات‌سازی برای فعال‌سازی گروهک‌های ضدانقلاب و ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان است.

وی با تأکید بر اینکه پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح، حضور هوشمندانه مردم و پیام‌های راهبردی مقام معظم رهبری، تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرده است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر ضرورت “وحدت کلمه” و انسجام ملی تأکید دارند. در شرایطی که دشمن با بزرگ‌نمایی اختلافات سیاسی و فعال‌سازی گسل‌های قومیتی و نسلی به دنبال ایجاد تردید و ناامیدی در جامعه است، بهترین راهکار مقابله، حفظ وحدت، همدلی مردم با مسئولان و پشتیبانی همه‌جانبه از رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل است.

امام جمعه کرمان در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز، تأکید کرد: مدیریت تنگه هرمز توسط رزمندگان سرافراز ما، امری بازگشت‌ناپذیر است و از این پس تحت مدیریت جمهوری اسلامی اداره خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت: این موضوع پیوندی ناگسستنی با امنیت ملی و نقش راهبردی ایران در منطقه دارد. ما با مدیریت هوشمندانه میدان‌های نبرد و اطاعت از رهبری فرزانه انقلاب، پیروزی تاریخی و بزرگی را برای ملت ایران، جهان اسلام و آزادی‌خواهان جهان رقم خواهیم زد.