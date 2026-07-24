باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ آیدین رحمانی رضائیه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی دستور استاندار محترم آذربایجانغربی و با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، بهمنظور تسهیل در تردد و تکریم زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، خدمات حملونقل در مسیر پارکینگ کارخانه قند پیرانشهر تا مرز تمرچین بهصورت کاملاً رایگان به زائران ارائه میشود.
وی افزود: این خدمات همانند سالهای گذشته توسط ناوگان حملونقل شهرداری ارومیه مستقر در پایانه مرزی تمرچین ارائه خواهد شد تا زائران اربعین حسینی با سهولت و آرامش بیشتری از این مرز تردد کنند.
شهردار ارومیه ادامه داد: شهرداری ارومیه همچون سالهای گذشته با اعزام ناوگان حملونقل، نیروهای خدمات شهری، آتشنشانان و پاکبانان و همچنین برپایی موکب پذیرایی، تمام ظرفیت خود را برای خدمترسانی شایسته به زائران اربعین حسینی در مرز تمرچین به کار گرفته است.
رحمانی رضائیه تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت سیدالشهدا (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری ارومیه است و تمامی امکانات و ظرفیتهای شهرداری برای ارائه خدمات مطلوب به زائران بسیج شده است.