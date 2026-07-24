باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سمیه معمارزاده رییس گروه غذایی دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران تأکید بر افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان نسبت به اطلاعات درج‌شده روی بسته‌بندی کالاها، گفت: شهروندان هنگام خرید محصولات باید به سلامت بسته‌بندی، نشان استاندارد و اصالت آن توجه ویژه داشته باشند.

وی اظهار کرد: تعامل مؤثر با مصرف‌کنندگان از طریق بسته‌بندی و نشانه‌گذاری محصولات انجام می‌شود و اطلاعات درج‌شده روی کالا در واقع شناسنامه آن محصول محسوب می‌شود. سازمان ملی استاندارد نیز در قالب طرح‌های کنترلی و فرآیندهای ارزیابی انطباق، محصولات مشمول استاندارد را مورد بررسی قرار می‌دهد تا از رعایت الزامات ایمنی، فنی و کیفی اطمینان حاصل شود.

رییس گروه غذایی دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران افزود: وجود نشان استاندارد روی یک محصول به این معناست که فرآورده مورد نظر مراحل و فیلترهای قانونی و فنی لازم را پشت سر گذاشته و مطابق با الزامات استاندارد تولید شده است.

وی با اشاره به نکاتی که مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید کالا به آن توجه کنند، تصریح کرد: در نخستین گام، سلامت ظاهری و کیفیت بسته‌بندی محصول باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین مصرف‌کنندگان باید اطلاعات درج‌شده روی محصول و نشان استاندارد آن را به دقت بررسی کنند.

رئیس گروه غذایی دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در زیر نشان استاندارد، یک کد ۱۰ رقمی درج شده است که خریداران می‌توانند آن را به سامانه پیامکی۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند. پس از استعلام، اطلاعات مربوط به فرآورده و واحد تولیدی به صورت پیامک برای مصرف‌کننده ارسال می‌شود و از این طریق می‌توان از اعتبار پروانه استاندارد و اصالت نشان درج‌شده روی محصول اطمینان حاصل کرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه اطلاعات درج‌شده روی بسته‌بندی محصول با مشخصات واقعی آن مطابقت نداشته باشد یا مصرف‌کنندگان نسبت به اصالت کالا و نشان استاندارد آن تردید داشته باشند، امکان ثبت شکایت نیز فراهم شده است.

به گفته وی، شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سازمان ملی استاندارد و بخش «میز خدمت»، شکایت خود را ثبت کنند و اطمینان داشته باشند که تمامی شکایات مردمی توسط کارشناسان این سازمان مورد رسیدگی و پیگیری قرار خواهد گرفت.