مدیرکل هواشناسی فارس از آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید در استان از بعدازظهر امروز خبر داد و گفت: این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی همراه است و برای مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی استان هشدار زرد صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس از ورود موج جدید بارش‌های موسمی تابستانه به استان از بعدازظهر امروز، جمعه، خبر داد و گفت این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای همراه خواهد بود. بر همین اساس، برای بخش‌هایی از مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی فارس هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.

او اظهار کرد: فعالیت این سامانه در روز نخست، بیشتر در نواحی جنوبی استان متمرکز خواهد بود و شهرستان‌های لار، گراش و لامرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته وی، دامنه فعالیت سامانه در روز شنبه به مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی فارس نیز گسترش خواهد یافت.

حسینی با اشاره به پیامد‌های احتمالی این شرایط جوی افزود: لغزندگی سطح جاده‌ها، آبگرفتگی برخی معابر، شکل‌گیری محدود روان‌آب، احتمال وقوع صاعقه و تگرگ و همچنین سقوط اشیای فاقد استحکام از ارتفاعات، از جمله مخاطرات مورد انتظار این سامانه است.

مدیرکل هواشناسی فارس از شهروندان خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر‌های مستعد سیلاب پرهیز کنند و پیش از آغاز بارش‌ها، نسبت به ایمن‌سازی و بررسی استحکام سازه‌های موقت اقدام کنند.

حسینی خاطرنشان کرد: بارش‌های این سامانه عمدتاً از ساعات بعدازظهر آغاز می‌شود و تا اوایل شب ادامه دارد و به‌صورت پراکنده، نقطه‌ای و محلی رخ خواهد داد؛ بنابراین نباید انتظار بارش‌های مداوم و فراگیر در سراسر استان را داشت.

برچسب ها: هواشناسی فارس ، سامانه بارشی ، هشدار زرد هواشناسی
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