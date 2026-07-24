باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - قاسم حسینی مدیرکل هواشناسی فارس از ورود موج جدید بارشهای موسمی تابستانه به استان از بعدازظهر امروز، جمعه، خبر داد و گفت این سامانه با رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید لحظهای همراه خواهد بود. بر همین اساس، برای بخشهایی از مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی فارس هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.
او اظهار کرد: فعالیت این سامانه در روز نخست، بیشتر در نواحی جنوبی استان متمرکز خواهد بود و شهرستانهای لار، گراش و لامرد را تحت تأثیر قرار میدهد. به گفته وی، دامنه فعالیت سامانه در روز شنبه به مناطق شرقی، جنوبی و مرکزی فارس نیز گسترش خواهد یافت.
حسینی با اشاره به پیامدهای احتمالی این شرایط جوی افزود: لغزندگی سطح جادهها، آبگرفتگی برخی معابر، شکلگیری محدود روانآب، احتمال وقوع صاعقه و تگرگ و همچنین سقوط اشیای فاقد استحکام از ارتفاعات، از جمله مخاطرات مورد انتظار این سامانه است.
مدیرکل هواشناسی فارس از شهروندان خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیرهای مستعد سیلاب پرهیز کنند و پیش از آغاز بارشها، نسبت به ایمنسازی و بررسی استحکام سازههای موقت اقدام کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: بارشهای این سامانه عمدتاً از ساعات بعدازظهر آغاز میشود و تا اوایل شب ادامه دارد و بهصورت پراکنده، نقطهای و محلی رخ خواهد داد؛ بنابراین نباید انتظار بارشهای مداوم و فراگیر در سراسر استان را داشت.