یک متخصص قلب و عروق گفت: عواملی مانند فشار خون و دیابت جزو ریسک فاکتورهای اصلی بروز سکته قلبی در افراد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم- حسن آقاجانی متخصص قلب و عروق گفت: برخی از درد ها شدید بوده اما مربوط به قلب و بیماری های ناشی عروق نمی شوند. در بیماران کلیو و دچار دیابت تظاهر سکته های قلبی همراه با درد نخواهد بود. 

به گفته وی در برخی مواقع بروز بیماری قلبی و سکته همراه با علائمی مانند ضعف، خستگی و بی حالی است.

 آقاجانی تاکید کرد: بر اساس مطالعه ای که انجام گرفته شده است درصدی از افرادی که دچار سکته قلبی می شوند، زمینه فشار خون، چربی بالا، دیابت یا سابقه استعمال دخانیات دارند.

وی ادامه داد: برخی از درد ها در سمت قلب مربوط به این عضو از بدن نیست.

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برچسب ها: سکته قلبی ، بیماری قلبی
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