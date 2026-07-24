باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و الملسمین احمد خاتمی در خطبه اول نماز جمعه امروز تهران گفت: حدود ۷۰ نام و وصف برای قیامت در قرآن بیان شده که یکی از نام‌های قیامت «یوم الحساب» است. ان‌شاءالله «یوم‌الحساب» را با تمام وجود باور داشته باشیم.

وی ادامه داد: مقاومت، ایستادگی در راه حق و عقب نشینی نکردن از مسیر حق از نکاتی است که بسیار در سیره پیامبر مورد توجه است.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به آیات قرآن کریم، گفت: اگر مردم بخواهند مقاوم باشند، باید رهبران در مقاومت پیشگام و در خط مقدم مقاومت باشند. وقتی با دشمنان برخورد می‌کنید، مقاوم باشید و زود خسته نشوید.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) ۲۳ سال ذره‌ای از حق عقب‌نشینی نکرد؛ گروهی از زنان و مردان در صدر اسلام یعنی ۱۳ سال مکه بودند که در راه خدا شکنجه شدند ولی مقاومت کردند. جان دادند، اما دین ندادند. این مقاومت‌ها اسلام را نگه داشت و همین مقاومان اسلام را نگه می‌دارند.

خاتمی گفت: شما مقاومان نزدیک ۵ ماه است که خیابان را ترک نکردید و همچنان در خیابان مقاوم، تا پیروزی انقلاب ایستاده‌اید. از عبادات قطعی مردم اجتماع در خیابان‌ها است و خسته شدن ندارد لذا قطعا مردم پیروز هستند و دشمنان در این عرضه شکست خورده خواهند بود.

تشییع رهبر شهید انقلاب رزمایش جهان اسلام بود

امام جمعه موقت تهران در دومین خطبه نماز جمعه امروز تهران با اشاره به حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: ملت بزرگ ایران در مراسم تکریم ولایت شگفتی بی‌نظیر آفرید؛ یکی از دلایل حمله جنایتکاران آمریکا این است که این حماسه از یاد‌ها برود که به فضل خدا از یاد‌ها نخواهد رفت.

خاتمی با تشریح جلوه‌های برجسته تکریم مردم از امام شهید و خانواده ایشان گفت: تجمع و وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، قم و مشهد و تشییع عراق، رزمایش و مانور جهان اسلام بود؛ طبق آمار‌ها ۳۰ میلیون در ایران و ۱۰ میلیون در نجف شرکت کردند؛ در عراق رسم ندارند که خانم‌ها را در مراسم خود راه بدهند. اگر خانم‌ها بودند آمار خیلی بیشتر بود.

تکریم مردم ایران از امام شهید، رژه پیروزی بود

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه تکریم مردم ایران از امام شهید، رژه پیروزی بود، گفت: مردمی که چهل روز جنگ را تحمل کردند و در این شرایط جنایتکاران آمریکایی صهیونیستی، به همراهان ایران و حزب‌الله حمله کردند، اما این مردم خسته نشده و از میدان بیرون نرفته و مقاوم ایستادند و امام شهید خود را تشییع کردند.

وی با بیان اینکه این تکریم، اوج محبوبیت آقا بود، افزود: موردی را سراغ ندارم که ۶ بار برای بزرگی نماز خوانده شود. برای آقا در تهران، قم، مشهد، نجف و ۲ بار در کربلا نماز خواندند. این نشان‌دهنده اوج محبوبت است؛ همه مراجع وارد شدند، برخی مراجع پیام دادند، برخی فاتحه گرفتند و برخی مراجع نماز بر پیکر شهدا خواندند که این اوج محبوبیت امام شهید است.

خاتمی با بیان اینکه نکته دیگر پرچم‌های سرخ انتقام و پرچم‌های قرآنی و حدیثی بود، گفت: وقتی امام زمان (عج) ظهور کند، چهار هزار فرشته در قبر سالار شهیدان، با شعار «یالثارات حسین (ع)» به انتقام خون امام حسین (ع) می‌پردازند.

شعار انتقام، شعار قرآنی و عقلایی است

وی ادامه داد: یکی از نام‌های امام زمان (عج) منتقم است اصحاب امام زمان هم شعار «یالثارت حسین (ع)» سر می‌دهند. شعار انتقام شما شعار احساسی نیست و شعار قرآنی، حدیثی و شعار عقلایی است. اگر جلوی جنایتکارانی که امام شهید و خانواده‌شان را شهید کردند، گرفته نشود باز هم می‌کشند؛ قران می‌فرماید بکشیدشان تا آدم شوند.

خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به پیام‌های مقام معظم رهبری، گفت: پیام‌های رهبر انقلاب، پخته، عمیق و ضروری است. ایشان فرمودند از جمله اصولی‌ترین امور در این برهه اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدس در تمام سطوح مردم و مسئولان برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و تامین عزت و استقلال ایران عزیز به خصوص در برابر دشمن جنایتکار و حیله‌گر آمریکایی است.

محور وحدت، ولی فقیه است

وی ادامه داد: مساله مهم این است که وحدت محور می‌خواهد که محور وحدت، ولی فقیه است.

خاتمی با تاکید بر لزوم شرکت در راهپیمایی اربعین گفت: امسال هم در اربعین و هم در تجمعات شبانه شرکت کنید و خیابان را خالی نگذارید.

وی همچنین با بیان اینکه اعتمادی به نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی وجود ندارد، گفت: نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی صحت سلب دارند یعنی اصلا کاری به حقوق ملل ندارند نمونه بارز آن نسل‌کشی جنایتکاران در غزه است و نهاد‌های حقوقی و بین‌المللی، «خفقان» گرفته‌اند.

راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمانده است

امام جمعه موقت تهران در ادامه گفت: چهارمین بار است که آمریکا در وسط مذاکره به ایران حمله می‌کند. در این شرایط راهی جز دفاع شرافتمندانه باقی نمانده و نه تسلیم بی‌شرفانه.

رزمندگان پایگاه‌های دشمن آمریکایی را محکم بکوبند

وی خطاب به میدان و رزمندگان گفت: از زبان مردم به رزمندگان عزیز می‌گویم، پایگاه‌های دشمن آمریکایی را محکم بکوبید. آمریکا زیرساخت‌های ایران را می‌زند شما هم زیرساخت‌های کشور‌های کمک آمریکا را از بین ببرید.

خاتمی همچنین درباره سرانجام مقاومت مردم گفت: مردم می‌پرسند این شرارت‌ها و شیطنت‌ها چه زمانی تمام می‌شود. قرآن به این سوال در سوره آل عمران به این سوال پاسخ می‌دهد «مقاومت کنید و اگر تقوا داشته باشید کید و دشمنی آنها ذره‌ای به شما ضرر نمی‌زند.»

وی ادامه داد: امام علی (ع) در نهج البلاغه فرمود، آدم مقاوم گوهر شاد پیروزی را در بغل خواهد گرفت ولو اینکه طول بکشد. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیم است و بر اثر صبر، نوبت ظفر آید؛ پیروز میدان شما مردم هستید. دیر و زود دارد ولی این پیروزی، حتمی و قطعی است.

خاتمی با قدردانی از رزمندگان گفت: از طرف مردم دستان به ماشه این عزیزان را می‌بوسم. این مدال افتخار شماست که مولا علی (ع) شما رو دژ استوار ملت می‌نامد.

امام جمعه موقت تهران در پایان به سالگرد اقامه اولین نماز جمعه پس از انقلاب اسلامی در تهران توسط آیت‌الله طالقانی و سالروز عملیات پیروزمندانه در مقابل تهاجم ناجوانمردانه گروهک تروریستی منافقین به غرب کشور هست با همدستی رژیم بعثی عراق اشاره کرد.

منبع: ایسنا