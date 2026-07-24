سپاه پاسداران خطاب به مردم کشور‌های منطقه، اعلام کرد: با فوریت تا شعاع ۵۰۰ متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی امروز (جمعه) خطاب به عموم مردم کشور‌هایی که محل استقرار نظامیان تروریست آمریکایی، اعلام کرد: افسران و نظامیان ارتش متجاوز آمریکا از ترس آتش رزمندگان اسلام پایگاه‌های خود را ترک کرده و ساختمان‌هایی در شهر‌ها را محل هدایت جنایات خود قرار دادند، به عموم مردم کشور‌هایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند، هشدار می‌دهیم با فوریت تا شعاع ۵۰۰ متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان باشند.

متن کامل بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم اللّه قاصم الجبارین
قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

مردم شریف کشور‌های محل استقرار پایگاه‌های آمریکایی در منطقه

رژیم کودک‌کش آمریکا پنج ماه پیش بدون دلیل منطقی و توجیه قانونی با به شهادت رساندن برجسته‌ترین دانشمند دینی و رهبر سیاسی جهان و همزمان به شهادت رساندن ۱۶۸ کودک دانش آموز معصوم، جنگ تجاوزکارانه‌ای را علیه ما آغاز کرد.

ایران بعد از ۴۰ روز جنگ پیروزمندانه در حالی که می‌توانست جنگ را با قدرت ادامه دهد، برای بازگشت آرامش به منطقه حاضر شد با نهایت گذشت با چنین جنایتکارانی پشت میز مذاکره بنشیند و تفاهم‌نامه پایان جنگ را امضا کند.

اما ذات جنایتکار و درنده خویی ایالات متحده موجب شد از همان روز‌های اول تفاهم، آمریکا درگیری‌ها را از سر گیرد و تعهدات را زیر پا بگذارد و نهایتاً از ۲۱ تیر ماه رسماً تفاهم را ملغی و جنگ را از سر گیرد.

با گذشت ۱۳ روز از ازسرگیری جنگ، آثار شکست مجدد آمریکا ظاهر شد و دشمن فهمید با عملیات جنگی نمی‌تواند بر نیروی مسلح ما غلبه کند. اما برای خروج از بن‌بست به جای عقب نشینی به ارتکاب جنایت جنگی متوسل شد و پل‌ها، اسکله‌های صیادی، قایق‌ها و لنج‌های مردم، خودرو‌های عبوری و راه آهن را هدف قرارداد و غیرنظامیان را به شهادت رساند تا جایی که در روز گذشته با کشته و مجروح کردن زائران اربعین حسینی در مرز عراق جنایت را به اوج رساند و ماهیت یزیدی خود را آشکارتر کرد.

از آنجا که در صورت استمرار چنین جنایاتی دستور کار ما قصاص جنایتکاران خواهد بود، بسیاری از افسران و نظامیان ارتش متجاوز آمریکا از ترس آتش رزمندگان اسلام پایگاه‌های خود را ترک کرده و ساختمان‌هایی در شهر‌ها را محل هدایت جنایات خود قرار دادند، به عموم مردم کشور‌هایی که محل استقرار نظامیان آمریکایی هستند، هشدار می‌دهیم با فوریت تا شعاع ۵۰۰ متر از اماکن محل‌های اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرند تا در امان باشند.

مردم همچنین می‌توانند محل‌های جدید جابجایی نظامیان اشغالگر آمریکایی را به حساب رسمی روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تلگرام به نشانی @sepahnewsiradmin و یا بخش "تماس با ما" در پایگاه اطلاع رسانی sepahnews.ir اطلاع دهند.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه های آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
همینجوری که آمریکا رحم ندارد نسبت به دیگران ماهم برای اونها رحم نکنیم هرجایی که نظامیان دشمن هست همونجا هدف مان باید باشه
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
فقط این جور برخورد با آمریکایی های نژادپرست و خودبرتربین درسته اگر به فکر ایران و تمدن آینده آن هستید گول اشک تمساحشون نخورین
۲
۱
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Singapore
ناشناس
۱۶:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
زنده وپاینده نیروهای مسلح غیور وهوشمند و مومن کشورم ایـــــران عزیز
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
احسنت بر شما که هشدار لازم را به مردم این مناطق دادید ، دیگر هرچی شد پای دولتمردان بی غیرتشان خواهد بود . تمام اهداف تعیین و رصد شده را محکم وقاطع وجبران ناپذیر بزنیدونابود کنید .
🤲 خدا یاورتان 🤲
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
آفرین. مرحبا. باید با همین ادبیات با این مستکبران گفتگو کرد
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
جایزه بزاریدبرای کسانی که ازمخفیگاه آمریکایهادرکویت اردن وکشورهای منطقه اطلاعات بدن
۲
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بزن ک خوب میزنی
۷
۲۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
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۵
۲۲
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