باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار تیم بهداشتی ویژه تردد زائران به خصوص مسافران کشور های شرقی در داخل کشور برنامه ریزی شده و بیش از ۱۰۰ تیم نیز برای اعزام به کشور عراق در نظر گرفته شده است.
رئیسی تاکید کرد: بر اساس تجربه سال های گذشته تیم های بهداشتی آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهداشتی به زائران در مراسم اربعین دارند و در همین خصوص آموزش های لازم برگزار شده است.
وی تصریح کرد: تیمهای بهداشتی تعیین و وظایف آنها مشخص شده است. بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته شده تیمهای بهداشتی در عراق نیز برای اعزام آماده هستند و هماهنگیهای لازم با مسئولان کشور عراق، جمعیت هلال احمر و اورژانس انجام می شود.
وی ادامه داد: اکنون همکاران بهداشتی ما نیز جلسات مختلف برای آمادگی هرچه بیشتر برگزار می کنند و برای ارائه خدمات هیچ مشکلی وجود ندارد.