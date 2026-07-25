باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در گفت‌ و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار تیم بهداشتی ویژه تردد زائران به خصوص مسافران کشور های شرقی در داخل کشور برنامه ریزی شده و‌ بیش از ۱۰۰ تیم نیز برای اعزام به کشور عراق در نظر گرفته شده‌ است.

رئیسی تاکید کرد: بر اساس تجربه سال های گذشته تیم های بهداشتی آمادگی کامل برای ارائه خدمات بهداشتی به زائران در مراسم اربعین دارند و در همین خصوص آموزش های لازم برگزار شده است.

وی تصریح کرد: تیم‌های بهداشتی تعیین و وظایف آن‌ها مشخص شده است. بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته شده تیم‌های بهداشتی در عراق نیز برای اعزام آماده هستند و هماهنگی‌های لازم با مسئولان کشور عراق، جمعیت هلال احمر و اورژانس انجام می شود.

وی ادامه داد: اکنون همکاران بهداشتی ما نیز جلسات مختلف برای آمادگی هرچه بیشتر برگزار می کنند و برای ارائه خدمات هیچ مشکلی وجود ندارد.