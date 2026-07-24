تأکید امام جمعه شیراز بر حفظ وحدت ملی در محور ولایت فقیه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه امروز شیراز، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین شاخصههای اهل تقوا بر اساس آموزههای نهجالبلاغه پرداخت.
او با اشاره به تحولات سیاسی روز، بر ضرورت حفظ وحدت ملی در محور ولایت فقیه و استمرار مقاومت در برابر دشمنان تأکید کرد.
امام جمعه شیراز در با استناد به بخشهایی از خطبه متقین نهجالبلاغه اظهار کرد: امیرالمؤمنین (ع) شبزندهداری، اقامه نماز شب و تلاوت قرآن را از مهمترین ویژگیهای انسانهای باتقوا برشمردهاند؛ انسانهایی که برای شب و روز خود برنامه دارند و عمر خویش را در مسیر بندگی خداوند سپری میکنند.
او با بیان اینکه اهل تقوا در خلوت شب به عبادت میایستند و با تلاوت قرآن جان خود را صفا میبخشند، افزود: قرآن کریم با حزن نازل شده است و تلاوت آن نیز باید با تأثر و حضور قلب همراه باشد؛ چرا که قرائتی که نتواند در روح و دل انسان تحول ایجاد کند، با حقیقت و روح قرآن فاصله دارد.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به تجربه حضور خود در حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع) در نجف اشرف گفت: فضای معنوی حرم حضرت علی (ع) حتی بر نحوه قرائت قاریان قرآن نیز تأثیر میگذارد و تلاوتهایی که در چنین فضایی انجام میشود، از حالوهوایی متفاوت و اثرگذار برخوردار است.
آیتالله دژکام با اشاره به پیشینه شیراز در ارائه تلاوتهای تأثیرگذار و آمیخته با حزن ادامه داد: این سنت ارزشمند که در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) نیز سابقه داشته است، نباید به دست فراموشی سپرده شود و قاریان قرآن باید در حفظ و تداوم این میراث معنوی اهتمام داشته باشند.
او با اشاره به روایتی از امیرالمؤمنین (ع) درباره فضیلت تلاوت قرآن در ساعات شب اظهار کرد: حتی اختصاص بخشی از شب به نماز و قرائت قرآن، پاداشی بزرگ نزد خداوند دارد و این موضوع، اهمیت شبزندهداری را در مسیر رشد و تعالی معنوی انسان نشان میدهد.
امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به شخصیت حافظ شیرازی، او را نمونهای از انس با قرآن و سحرخیزی دانست و گفت: حافظ، حافظ قرآن بود و در اشعار خود بارها به آثار و برکات تلاوت قرآن و سحرخیزی اشاره کرده است؛ ازاینرو باید از این سرمایه ارزشمند فرهنگی و دینی شیراز بهدرستی بهرهبرداری کرد.
آیتالله دژکام از برگزارکنندگان چهلویکمین شب شعر عاشورا و دهمین کنگره ملی شعر ایثار قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، جلوهای از پیوند میان دین، حماسه و هنر در شیراز است؛ پیوندی که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت آن تأکید کردهاند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: نماز جمعه یکی از مهمترین دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی است و جایگاهی مهم برای تبیین مسائل دینی، اجتماعی و سیاسی کشور به شمار میرود.
نماینده ولیفقیه در فارس با استناد به آیه نهم سوره جمعه افزود: خداوند مؤمنان را فراخوانده است که با شنیدن ندای نماز جمعه، با شتاب به سوی ذکر الهی حرکت کنند و امور دنیوی را کنار بگذارند؛ چرا که این اجتماع هفتگی، نقشی مهم در ایجاد وحدت و هدایت جامعه اسلامی دارد.
آیتالله دژکام تأکید کرد: همه مسئولان، مدیران و دستگاههای اجرایی باید برای تقویت جایگاه نماز جمعه تلاش کنند تا این فریضه الهی بتواند بیش از گذشته در افزایش همبستگی اجتماعی و روشنگری افکار عمومی نقشآفرین باشد.
او در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و گسترش درگیریها اظهار کرد: آنچه امروز در منطقه جریان دارد، از جهاتی با برخی روایات مربوط به آخرالزمان شباهتهایی دارد، اما مؤمنان باید بدانند که آینده جهان روشن است و در نهایت، پرچم حق به دست حضرت ولیعصر (عج) به پیروزی خواهد رسید.
امام جمعه شیراز افزود: هر اندازه ظلم و تجاوز دشمنان افزایش یابد، وعده الهی درباره پیروزی حق بر باطل آشکارتر خواهد شد و مؤمنان نباید در این مسیر دچار تردید یا ناامیدی شوند.
آیتالله دژکام با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نبوده است و اقدامات امروز آن در چارچوب دفاع از سرزمین اسلامی و ملت ایران انجام میشود.
او ادامه داد: دشمنان سالهاست در امور کشورهای اسلامی دخالت کردهاند و ملت ایران در برابر این تجاوزها ایستادگی کرده است؛ بنابراین اقدامات جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت را باید در چارچوب دفاع مشروع از امت اسلامی تحلیل کرد.
نماینده ولیفقیه در فارس افزود: مقاومت در لبنان، یمن، عراق و دیگر کشورهای منطقه نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و ملتهای مسلمان در حال دفاع از سرزمین، هویت و استقلال خود هستند.
او با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره «پیشگامان بصیرت» و «دلسوزان ملت» اظهار کرد: ممکن است افراد و جریانها تحلیلهای متفاوتی از مسائل داشته باشند، اما در نهایت همه باید سخن رهبر معظم انقلاب را فصلالخطاب بدانند.
آیتالله دژکام افزود: اگر جریانهای مختلف سیاسی و اجتماعی با وجود تفاوت در سلیقهها، حول محور ولایت متحد شوند، عزت، امنیت و پیروزی کشور تضمین خواهد شد.
امام جمعه شیراز با تأکید بر اینکه دشمنان ایران اسلامی سرانجامی جز شکست نخواهند داشت، گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و تمامی کسانی که در برابر اسلام و ملت ایران صفآرایی کردهاند، در نهایت با ناکامی مواجه خواهند شد و وعده الهی درباره پیروزی جبهه حق تحقق خواهد یافت.
او در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از وحدت ملی صیانت کرد و مردم و مسئولان با تبعیت از ولایت فقیه، برای عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی در کنار یکدیگر حرکت کنند.